Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица весной

Волгоградцам рассказали, как правильно ухаживать за кожей лица весной
Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, подчеркнула, что весной нужно отдавать приоритет увлажнению.
Так, состояние кожи может ухудшаться из-за весеннего авитаминоза. Такие нарушения связаны с дефицитом витаминов А, Е, С, В1, В7, D. Восполнить их можно с помощью усиления рациона овощами, фруктами, ягодами.
Если снижение будет существенным, потребуется прием витаминных комплексов и добавок под контролем специалиста.
Вторая проблема, с которой сталкиваются многие весной, это акне. В этот период увеличивается активность сальных желез, что приводит к повышению вероятности закупорки пор.
Не стоит заниматься самолечением, применяя домашние маски из овощей, фруктов, сметаны и т. д. Они могут лишь ухудшить состояние. Лучше обратиться к специалисту, который при необходимости пропишет медикаментозные средства, улучшающие состояние кожи.