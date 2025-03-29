Ведущий «Модного приговора» опубликовал фото в потертом жакете

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов опубликовал фото в потертом жакете. Снимками он поделился в Telegram-канале.

Стилист позировал перед камерой в зеленом потертом жакете из велюра.

«У меня сегодня День Рождения! В свои 44 /сам в шоке/ я, как мне кажется, стал лучшей версией себя. Желаю себе дальнейшего самосовершенствования, вдохновения, новых больших проектов. Спасибо вам всем огромное за поддержку, любовь и за нелюбовь, кстати, тоже!» — написал Рогов.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

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«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

Несколько дней назад Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязаным, а также с узором. Кроме того, ведущий шоу «Модный приговор» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.