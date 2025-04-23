Что старит лицо: три причины, о которых важно знать

Хотя бег времени остановить невозможно, в наших силах чуть-чуть замедлить этот процесс. И для этого важно понимать, какие главные причины старят наше лицо — тогда и можно будет предпринимать какие-то шаги.

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Бьюти-блогер, косметолог-эстетист Фатима Джумабаева рассказала «Рамблеру» о самых распространённых из них.

Причина первая: фотостарение

С одной стороны, солнце – наш друг. С другой – из-за длительного воздействия ультрафиолета происходят изменения кожи, которые принято называть фотостарением. В отличие от естественного хронологического старения, фотостарение происходит гораздо быстрее и проявляется более выражено. УФ-лучи повреждают коллаген и эластин, то есть белки, отвечающие за эластичность и упругость нашей кожи. Как итог – она становится тонкой, сухой, теряет тонус, появляются морщины, пигментные пятна. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Кроме того, УФ-лучи активируют ферменты, разрушающие коллаген, что также приводит к снижению упругости и эластичности кожи. Прежде всего фотостарение становится заметно в области глаз и рта – целой сетью морщинок. Также среди признаков: пигментные пятна (солнечные лентиго), сухость и шелушение кожи, сосудистые звездочки и утолщения кожи, особенно на лбу и щеках.

Для борьбы с фотостарением необходимо ежедневно защищать кожу от солнца с использованием солнцезащитного крема с SPF не менее 30. Наносите его на все открытые участки кожи за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые два часа, особенно после купания. Старайтесь избегать пребывания на солнце в часы его повышенной активности

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Напомню, наносить средства с SPF следует не только перед походом на пляж, но и в городских условиях, в том числе в те дни, когда солнце затянуто тучами. Уменьшить признаки фотостарения помогут бьюти-средства с витаминами С, Е и ресвератролом, ретиноиды и профессиональные процедуры – например, очередь пилинги, лазерное омоложение и фототерапия. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Причина вторая: гликация

Гликация — это процесс, при котором избыток сахара в организме связывается с белками, включая коллаген и эластин, формируя так называемые конечные продукты гликирования (AGEs). Эти AGEs, в свою очередь, делают коллагеновые и эластиновые волокна жёсткими и хрупкими, лишая кожу упругости и эластичности. Всё это приводит к появлению морщин, тусклому цвету лица и другим нежелательным признакам старения. Образовавшиеся AGEs не только повреждают структуру и функцию коллагеновых и эластиновых волокон, вызывая потерю упругости кожи, но и провоцируют воспаление и окислительный стресс, усугубляющие процессы старения.

Для борьбы с гликацией необходимо ограничить потребление сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом: сладости, выпечка, газированные напитки и белый хлеб. Включите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защитить кожу. Пейте зелёный чай, который содержит антиоксиданты. Профессиональные процедуры, такие как микронидлинг, RF-лифтинг и лазерное омоложение, стимулируют выработку коллагена и помогают улучшить упругость кожи. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

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Причина третья: гравитация

Вспомним уроки физики: с возрастом сила гравитации оказывает все большее влияние на внешний вид нашего лица. Оно будто «плывет» вниз, появляются брыли, становятся более выраженными носогубные складки, опускаются уголки рта и брови. Уменьшение объема жировой ткани в области скул также способствует опущению тканей.