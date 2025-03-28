В России набирает популярность новый тренд — книжные стилисты

Имидж – это важная составляющая личности любого публичного персонажа. Но мало кто у нас в стране знает, что даже литература в руках у знаменитостей носит особый смысл и должна нам что-то рассказать. Книги, которые мы видим у селебрити чаще всего не являются случайным выбором их подбирают специальные люди – книжные стилисты. Это относительно молодая профессия, о которой начинает писать западная пресса. Чем занимаются книжные стилисты и зачем они вообще нужны рассказала бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина.

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К услугам стилистов все уже давно привыкли, им пользуются не только звезды, но и обычные люди в повседневной жизни. Однако, в последние годы набирает популярность новое направление – книжные стилисты.

Это мировой тренд и услугами книжных стилистов уже пользуются популярные голливудские актеры – например, Гвинет Пелтроу, Дженифер Лоуренс, Эмили Кларк. Для них очень важен имидж и впечатление, которое они производят на публику. Поэтому выход в свет с определенной книгой в руках может помочь созданию правильного образа. В России тренд начинают перенимать блогеры.

Услуги книжных стилистов заключаются в том, чтобы помочь клиентам подобрать для них идеальные книги, которые будут отражать их внутренний мир. Для этого они беседуют с заказчиком, задают ему вопросы, выясняют вкусы, пристрастия, образ жизни, увлечения и т.д. А дальше составляют персональную подборку книг, учитывая жанр содержание и оформление. Визуальная часть занимает в работе книжного стилиста далеко не последнее место. Книги, которые выберет специалист, должны не только отражать внутренний мир, но и соответствовать внешнему стилю клиента.

Сейчас чтение — это тренд, который набирает популярность во всем мире.

Также книжные стилисты занимаются составлением домашней библиотеки, которая идеально впишется в интерьер заказчика. Например, одна из западных знаменитостей потратила на оформление домашней библиотеки около 400 тыс. долларов только для того, чтобы иметь эффектный задний фон во время звонков по видеосвязи.

Сейчас чтение — это тренд, который набирает популярность во всем мире. Люди устали от обилия социальных сетей, поэтому мода на начитанность снова возвращается. Не исключаю, что уже через несколько лет на пике популярности будет не пролистывание ленты соцсетей, а чтение классической художественной литературы.

Профессия книжного стилиста имеет все шансы для того, чтобы закрепиться в России и стать модным, востребованным направлением так, как это произошло некоторое время назад с хоумстейджерами. Сначала никто не понимал зачем эти люди вообще нужны, а сейчас около 40% объектов на рынке недвижимости так или иначе проходят через хоумстейджеров.

В России профессии книжного стилиста пока официально не обучают, потому что она считается слишком молодым направлением. Можно пройти различные курсы и получить дипломы и сертификаты на западе. Книжный стилист в первую очередь должен хорошо разбираться в литературе, желательно иметь филологическое образование. Знать книжный рынок, ориентироваться в новинках отечественных и зарубежных авторов, иметь чувство вкуса, быть своего рода психологом. Также для стилистов, дизайнеров и людей подобных профессий очень важно иметь так называемую «насмотренность» — это визуальный опыт, который позволяет распознать, что выглядит гармонично, а что нет.

О заработках книжного стилиста в России говорить пока сложно — в теории он может зарабатывать от 5 тыс. рублей до 1 млн. рублей за один заказ в зависимости от того с каким клиентом работает. Но у нас пока нет устойчивого спроса на подобную услугу, поэтому пока рано говорить о конкретных расценках.