Звезды на ногтях: три идеи трендового маникюра весны

В сезоне весна-лето 2025 Christian Cowan представил восхитительные звездные мотивы на маникюре, что стало настоящим хитом. Если вы хотите добавить своим ногтям космического шика, изображения звезд — это отличный выбор. Чтобы получить такой эффект, существует несколько способов исполнения, каждый из которых дает возможность проявить креативность. Как создать трендовый дизайн, нам рассказала мастер маникюра Ирина Тихомирова.

Голографические стикеры

Это простое и быстрое решение для создания эффектного маникюра. Начните с выбора качественных стикеров, которые будут хорошо держаться на поверхности ногтей и иметь яркое мерцание. Стоит отметить, что такое нанесение легко сделать в домашних условиях. Наш эксперт поделилась техникой создания дизайна:

Прежде чем приступить к наклеиванию стикеров, убедитесь, что ваши ногти чистые и гладкие. Необходимо удалить кутикулу и сделать маникюр, чтобы ногти выглядели ухоженно. Затем нанесите базовый лак, который не только защитит ногти, но и обеспечит хорошую адгезию для стикеров. Выберите фон, который будет сочетаться со стикерами. Например, черный или темно-синий позволит создать эффект звездного неба. Дайте лаку полностью высохнуть. Осторожно снимите стикеры с подложки и приклейте их на ваши ногти. Убедитесь, что они крепко прилипли и под ними нет пузырьков. Добавьте верхнее покрытие для закрепления. Это сделает маникюр более стойким и блестящим.

Ручная роспись

Такой дизайн требует определенных навыков, но дает возможность проявить максимальную творческую свободу.

«Вам понадобятся акриловые или гель-лаки, тонкие кисти и спонжи. Для звездного неба идеально подойдет темный лак в качестве фона», — советует мастер маникюра.

Нанесите базовый слой темного лака и дайте ему полностью высохнуть. Чтобы создать эффект перехода, вы можете использовать спонж для легкого смешивания цветов (например, соединение черного и темно-синего). Используя тонкую кисть, начните рисовать звезды разного размера. Для этого можно выполнить несколько маленьких крестообразных или «пятиконечных» форм, добавив точки вокруг для имитации далеких звезд. Разнообразие размеров и форм сделает маникюр более интересным. Для глубины и объема звезд можно добавить немного белого лака вокруг каждой из них, создавая эффект свечения. Как и в случае со стикерами, завершите свой маникюр верхним покрытием.

Стемпинг

Это еще один популярный метод, который позволяет быстро переносить сложные узоры на ногти.

«Для стемпинга вам понадобятся специальные пластины с рисунками, штамп и скребок. Убедитесь, что ваши ногти подготовлены, как описано выше», — рассказывает Ирина.

Выберите рисунок на пластине, который вам нравится. Например, это может быть сплошное звездное небо или узоры в виде отдельных звезд. Нанесите специальный лак на выбранный рисунок на пластине. С помощью скребка проведите по пластику, чтобы убрать лишний лак и оставить только в углублениях рисунка. Нанесите штамп на рисунок, затем быстро перенесите штамп на ноготь, нажав и прокручивая его, чтобы рисунок хорошо попал на ногтевую пластину. После завершения стемпинга добавьте верхний слой для защиты рисунка и увеличения блеска.