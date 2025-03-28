Маникюр-2025: тенденции и новинки

Модные цвета, идеи на короткие и длинные ногти, дизайн и техники, которые будут актуальны у женщин. Всё о главных трендах маникюра в 2025 году в материале Super.

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Перчатки и варежки отправились на дальнюю полку ждать своих лучших времён. А наши лучшие времена уже настали: нет нужды скрывать из-за холода руки, и можно любоваться маникюром и на улице. Рассказываем, на какие цвета и дизайны обратить внимание в новом сезоне.

Модные тенденции маникюра 2025

Естественность — чуть ли не главный тренд весны 2025, а потому в моде нюд и «голый» маникюр». А ещё минимализм — отдаём предпочтение однотонным покрытиям и чётким линиям, если речь идёт о нейл-арте. Однако весной всё пробуждается от зимней спячки, распускаются цветы, в том числе на ногтях: дизайнеры предлагают буйство красок (особенно в пастельной гамме) и рисунки, а также аппликации в виде ромашек, маргариток и их «сородичей». Что касается дизайна, то «кошачий глаз» укрепляет свои позиции, а «глазурь» их не сдает».

Маникюр 2025. Благоприятные дни

По лунному календарю можно определить не только благоприятные дни для стрижки, но и для маникюра. Так, например, уверяют астрологи, на убывающую Луну стоит делать короткий маникюр и чистку ногтей. Растущая Луна хороша для наращивания и экспериментов. А вот в новолуние и полнолуние кожа и ногти становятся более чувствительными, поэтому бьюти-процедуры лучше отложить.

Ну и говоря про астрологию, нельзя не упомянуть денежный маникюр, в основе которого лежит философия фэншуя. Эзотерики считают, что цвет лака и узоры на ногтях могут влиять на финансовое благополучие. «Денежный оттенок» каждый месяц рассчитывается по звёздам и цифрам (последнее — задача нумерологов). Так, например, в марте это был молочный, а в апреле — розовый и жёлтый. Но главное — во время процедуры нужно настроиться на свои финансовые цели.

Маникюр на короткие ногти 2025

Короткие ногти всегда в моде. Это универсальная, удобная, комфортная длина. Пальцы выглядят эстетично, аккуратно и — самое главное — естественно (тренд на натуральность не сбавляет оборотов). Овал или мягкий квадрат — форму стоит подбирать в зависимости от внешнего вида пальцев и ногтевой пластины.

Идеи маникюра 2025 на короткие ногти:

пастельные тона;

металлик;

минималистический рисунок (точки, полоски);

обратный френч;

скинни-френч;

разноцветные ногти.

Маникюр на длинные ногти 2025

Длинные ногти всегда привлекают внимание, и не важно, украшает ли их однотонное покрытие или замысловатый рисунок. Из актуальных на весну 2025 форм — миндаль, мягкий квадрат и балерина. Ну и нельзя не отметить, что длинные ногти — это простор для фантазии.

Идеи маникюра 2025 на длинные ногти:

омбре и градиенты;

акварель;

френч;

«татуировки»;

стразы под металл, жемчуг;

анималистический принт.

Цвета и новинки маникюра на 2025 год

Нюдовые и пастельные оттенки — фавориты весны 2025. Однако на волне популярности стиля 90-х нельзя забывать и о более насыщенных цветах, в том числе о неоновых. Остановимся на самых актуальных вариантах:

нюдовый или «голый» маникюр — визуальное отсутствие лака на ногтях, которые при этом выглядят максимально ухоженно, полюбилось многим, потому что это универсальный вариант. Нюд всегда выглядит аккуратно и зрительно удлиняет пальцы.

— визуальное отсутствие лака на ногтях, которые при этом выглядят максимально ухоженно, полюбилось многим, потому что это универсальный вариант. Нюд всегда выглядит аккуратно и зрительно удлиняет пальцы. сливочное масло — если вы не планируете пополнять гардероб одеждой в самом вирусном цвете весны, то можно поддержать тренд через маникюр. Бледно-жёлтый — это история про нежность и радость.

— если вы не планируете пополнять гардероб одеждой в самом вирусном цвете весны, то можно поддержать тренд через маникюр. Бледно-жёлтый — это история про нежность и радость. коричневый — учитывая то, что цветом года объявлен мокко мусс, несложно догадаться, что вся коричневая палитра будет в моде. Горький или молочный шоколад — как воплощение популярной гранж-эстетики.

— учитывая то, что цветом года объявлен мокко мусс, несложно догадаться, что вся коричневая палитра будет в моде. Горький или молочный шоколад — как воплощение популярной гранж-эстетики. нежно-розовый — один из самых нейтральных и может составить конкуренцию бежевому по степени базовости. А кроме того, зефирные оттенки придают пальцам лёгкость и стройность.

— один из самых нейтральных и может составить конкуренцию бежевому по степени базовости. А кроме того, зефирные оттенки придают пальцам лёгкость и стройность. незабудка — здесь речь о голубом оттенке с сиреневым подтоном. Актуальны как матовые покрытия, так и с эффектом мерцания, и с блёстками, в том числе.

— здесь речь о голубом оттенке с сиреневым подтоном. Актуальны как матовые покрытия, так и с эффектом мерцания, и с блёстками, в том числе. дымчатый — молочный серый только на первый взгляд кажется угрюмым, на самом же деле он обладает спокойным и сдержанным характером, который подчеркнёт вашу индивидуальность.

— молочный серый только на первый взгляд кажется угрюмым, на самом же деле он обладает спокойным и сдержанным характером, который подчеркнёт вашу индивидуальность. тиффани — дерзкий, яркий, сочный, но в то же время элегантный, роскошный, утончённый — бирюзовый станет той самой изюминкой вашего образа. Вот уже несколько сезонов он остаётся в тренде и всё равно выглядит свежо.

— дерзкий, яркий, сочный, но в то же время элегантный, роскошный, утончённый — бирюзовый станет той самой изюминкой вашего образа. Вот уже несколько сезонов он остаётся в тренде и всё равно выглядит свежо. глубокий красный — алый — это классика жанра, но этой весной особое внимание на его более глубокий оттенок, уходящий в вишнёвый. Матовый или глянцевый — решать вам. Можно поэкспериментировать даже со стразами.

— алый — это классика жанра, но этой весной особое внимание на его более глубокий оттенок, уходящий в вишнёвый. Матовый или глянцевый — решать вам. Можно поэкспериментировать даже со стразами. металлик — золото, серебро, хром, титан — особенно интересно на ногтях будет смотреться эффект жидкого металла или зеркальной поверхности. Для этого можно использовать специальную втирку.

Дизайн ногтей на 2025 год: топ-10 идей

«Кошачий глаз» и «глазурь», френч и омбре, анимализм и абстракции… Маникюр 2025 — это новые старые тренды, которые стали более дерзкими и всепозволяющими.

«Мыльный» маникюр

Soap nails — для адептов натуральности и естественности. Используем полупрозрачный лак с розовым подтоном или неплотный нюд. Обязательно сверху наносим глянцевый финиш. И главное условие — ногти должны быть обработаны идеально.

«Кошачий глаз»

С лёгкой руки Хейли Бибер тренд 2010-ых в прошлом году победно вернулся в нашу жизнь. Глубина цвета и блики получаются благодаря металлическим частицам, содержащимся в лаке, и магниту. Из актуальных оттенков — сдержанные и благородные, вроде шоколада, графита, изумруда.

Необычный френч

Классический французский маникюр всегда с нами, но в этом сезоне не стоит бояться отходить от правил. Кончик ногтя вполне можно окрасить не в белый, а в любой другой цвет. Либо обозначить его двумя тонкими линиями в виде полумесяцев, а пространство между ними оставить того же оттенка, что и вся пластина.

«Лунный» маникюр

Своё название он получил благодаря выделению лунулы (полукруга у основания ногтя). Кто-то называет такой дизайн «обратным френчем». Интересный вариант — покрыть весь ноготь ярким лаком, оставив «полумесяц» бесцветным. Блёстки на лунулу — тоже прекрасная идея.

«Глазурь»

Этот тренд тоже задала Хейли Бибер несколько сезонов назад, и он до сих пор с нами. Нейл-мастера и модницы прозвали такой дизайн «пончики с глазурью». Добиться сверкающего эффекта можно с помощью хромированной втирки.

3D-маникюр

Дизайнеров кидает из крайности в крайность, от лаконичного минимализма к неистовому максимализму. Объёмные элементы, созданные на ногтях с помощью специального геля, могут обыгрывать любую тему. И чем фантазийнее они выглядят — тем лучше. В особом почёте — имитация капель.

Геометрия

Поклонники минимализма отдают предпочтение чётким контрастным линиям, которые особенно эффектно выглядят на полупрозрачном фоне. Лаконичные полоски, круги, треугольники, точки — кажется, пора вспомнить школьные уроки геометрии.

Абстракции

Абстрактные хаотичные рисунки — как повод выделится и выразить себя. Используйте приём «колор-блок», который позволяет экспериментировать с сочетаниями цветов. Ещё один тренд маникюра 2025 — добавлять металлизированные элементы.

Анималистический рисунок

Звериный принт мы любим не только на одежде, но и на ногтях. Леопард, корова, зебра — с приходом Года Деревянной Змеи «зоопарк» пополнился чешуйчатым узором. Необязательно выполнять его в зелёных оттенках, на спокойном нюде анималистический рисунок тоже органично смотрится.

Цветы

Это могут быть как ювелирно отрисованные тонкой кисточкой распустившиеся бутоны, так и по-детски небрежно нанесённые лепестки. Ещё одна модная тенденция 2025 — использовать в декоре сухоцветы, которые легко приклеить прозрачным лаком. Также существуют лаки с содержанием частиц сухоцветов.

«Аура»

Говорят, у каждого человека аура своего цвета: своё биополе мы, конечно, увидеть не можем, но нанести «ауру» на ногти вполне. По сути это градиент, только растяжка цвета здесь непременно круговая — от центра ногтевой пластины к её краям. Старый новый тренд, который не теряет популярности.

Идеи маникюра на 2025 год на разную форму ногтей

Выбирая форму ногтей, в первую очередь стоит обращать внимание не на тренды, а на строение пальцев. На полных пальцах, к примеру, вряд ли будут хорошо смотреться квадратные ногти, зато овал или «миндаль» придаст необходимую изящность. То же самое и с дизайном: модные тенденции — это, конечно, хорошо, но прислушайтесь к своим ощущениям и следуйте собственному стилю.

На короткие ногти

Не стоит думать, что короткие ногти и интересный дизайн — понятия несовместимые. Несмотря на длину, пространства для фантазии хватает. Безусловно, перегружать декоративными элементами небольшие пластины не нужно: переизбыток приведёт к тому, что пальцы визуально будут выглядеть короче и толще. И да, это тот самый случай, когда минимализм выигрывает. А ещё в тренде — оставлять часть ногтя незакрашенной. Предлагаем вдохновиться следующими идеями.

На длинные ногти

Прошли те времена, когда замысловатые рисунки и аппликации на длинных ногтях были синонимом вульгарности. В 2025 можно всё и даже больше. Тем, кто ещё не увлёкся нейл-артом, советуем поскорее этим заняться и выразить свои мысли и мечтания на собственных ногтях. Плюс это возможность попробовать что-то новое.

На ногти миндальной формы

Имитация формы миндального ореха — одна из самых популярных опций на сегодняшний день. Чуть заострённый кончик ногтя придаёт рукам женственность и лёгкость, при этом не создавая дерзкого эффекта, как это делают, например, стилеты. Ногти миндальной формы абсолютно универсальны — и в носке, и в плане украшательств: здесь к месту и монопокрытия, и 3D-элементы, и сюрреалистические рисунки.

На овальные ногти

Элегантный овал — классика вне времени, которая делает ногти изящными. Длину стоит регулировать в зависимости от крепости ногтя, дабы не допустить поломки. Чтобы подчеркнуть плавные линии овальной формы, можно использовать соответствующий декор вроде градиента и флористических мотивов. Любопытный ход — обвести пластину тонкой контрастной линией, тем самым продемонстрировав совершенство овала.

На квадратные ногти

Решительно острые края или сдержанно мягкий квадрат — допустимы оба варианта, но здесь стоит учесть, что такая форма способна зрительно сделать пальцы короче. Как бы то ни было, квадрат — идеальная база для французского маникюра во всём его многообразии. Хороши здесь и всевозможные геометрические узоры, и разнообразные омбре.