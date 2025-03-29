Супермодель Ирина Шейк снялась в рекламной кампании бренда Sporty & Rich. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк позировала в голубых велосипедках и лонгсливе на молнии. Она также снялась в джинсах и толстовке, а также в нескольких образах для спорта. Волосы ей уложили в низкий хвост и легкий нюдовый макияж.

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В феврале издание Page Six написало, что Ирина Шейк сошлась с бывшим мужем Жизель Бюндхен, спортсменом Томом Брэди.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?» — сообщил инсайдер издания.

В ноябре 2023 года появились первые слухи о расставании пары. Затем Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде. А в декабре того же года спортсмен забрал супермодель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Знаменитости также были замечены во второй раз на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.