Самые модные цвета и их сочетания в 2025 году

Главным цветом 2025-го по версии Pantone стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («мокка мусс»). Однако в трендах весной этого года есть и другие тона. Подробнее о том, какие оттенки в моде в этом сезоне, как их сочетать и что учитывать при выборе тона под свой тип внешности, — в материале «Ленты.ру».

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Трендовые цвета весной 2025 года

Коричневый

Главным цветом 2025 года по версии Pantone стал элегантный тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («мокка мусс»). Это не такой «тяжелый» оттенок, как некоторые могут его себе представить, отметила в разговоре с «Лентой.ру» основатель бренда женской одежды FluffyAnn, театральный художник и стилист Анна Гладкова. По ее словам, это универсальный коричневый: его можно носить самостоятельно или в комбинации с другими цветами.

Кроме него, весной 2025 года в тренды попали теплые и натуральные коричневые оттенки, которые олицетворяют уют и символизируют связь с природой. Например, карамельные и кофейные тона, которые легко вписываются в базовый гардероб, рассказала «Ленте.ру» стилист Екатерина Астафьева.

В коричневых тонах идеально смотреться будут пальто, брюки, сумки и обувь.

Белый

Белый цвет — тренд весны и лета 2025 года. Особенно популярны его мягкие, теплые оттенки:

топленое молоко;

слоновая кость;

кремовый;

античный белый.

«Эти оттенки придают образу легкость и утонченность, отлично сочетаются как с яркими, так и с приглушенными цветами. Белый цвет идеально подходит для минималистичных образов total look, а также гармонично вписывается в многослойные образы», — отметила Екатерина Астафьева.

Фиолетовый

Фиолетовый этой весной представлен мягкими, немного «припыленными» оттенками — от лавандового до насыщенного цвета баклажана. Особенно эффектно смотрятся выполненные в нем платья, брючные костюмы и аксессуары, рассказала Екатерина Астафьева.

Фиолетовый цвет создает утонченный, немного загадочный образ.

Если вам хочется освежить цветовую палитру гардероба, Анна Гладкова советует обратить внимание на новый весенний тренд — Crocus («Крокус»). Это нежный, но в то же время насыщенный оттенок, который объединяет в себе розовый и фиолетовый. Он вдохновлен цветком крокуса, за что и получил свое название. Цвет придется по душе тем, кто всегда стремился избегать розовой палитры в стиле Барби, но хочет добавить своему образу романтики и легкости.

Синий

В тренды весны-2025 попал широкий спектр синих оттенков, так что подобрать подходящий именно для себя не составит труда, уверена Анна Гладкова. По мнению эксперта, одними из самых модных тонов в этом сезоне станут:

глубокий Future Dusk («сумеречный синий»);

слегка «припыленный» Deja Vu Blue («синий дежавю»);

легкий пастельный оттенок Baby Blue («детский голубой»).

Выигрышно эти цвета будут смотреться в сочетании с нейтральными оттенками.

Екатерина Астафьева добавила, что модными в этом сезоне считаются небесно-голубой, бирюзовый и васильковый. Они придают образу легкость, создают ощущение спокойствия и идеально подходят для весеннего гардероба.

В голубых и синих оттенках прекрасно смотрятся офисные костюмы, платья, деним и легкие трикотажные изделия.

Пастельные оттенки

Пастельная палитра — одна из самых модных тенденций сезона весна-лето 2025 года. Актуальными считаются:

лавандовый;

пудрово-розовый;

мятный;

персиковый;

фисташковый.

Эти оттенки легко комбинируются между собой и отлично сочетаются с нейтральными цветами — белым, серым и бежевым.

Пастельные цвета подойдут как для повседневных, так и для вечерних нарядов.

Модные сочетания цветов

Коричневый + другие цвета

«Трендовый коричневый Mocha Mousse ("мокка мусс") хорошо сочетается с белым цветом и пастельными оттенками: например, с нежно-голубым, нежно-розовым, мятным или кремовым», — поделилась Анна Гладкова.

Тем, кто хочет добавить в свой образ изюминку, стоит комбинировать его с цветом бургунди или зеленым. При этом зеленый можно выбрать разный: все зависит индивидуальных предпочтений. Отлично будут выглядеть как насыщенные изумрудные, так и нежные фисташковые оттенки, добавила эксперт.

Белый + другие цвета

Белый универсален и прекрасно сочетается с другими цветами, поэтому вписать его в свой гардероб не составит особого труда, уверена Анна Гладкова. Оттенки белого могут быть базовыми или «укрощать» более яркие тона:

изумрудный;

фуксию;

фиолетовый;

синий.

Белый и фиолетовый — сочетание, которое подходит как для повседневных, так и для вечерних образов.

Фиолетовый + другие цвета

По словам стилистов, фиолетовый хорошо комбинируется с яркими цветами, например оранжевым или зеленым. В повседневной жизни его можно сочетать с более спокойными тонами: серо-зеленым оттенком Kashmir («Кашмир»), бежевым, слегка «припыленным» зеленым и голубым.

Фиолетовый + синий — одно из самых трендовых сочетаний этого сезона.

Синий + другие цвета

«Выигрышно синий цвет будет смотреться с нейтральными оттенками. Однако в этом сезоне модные бренды предлагают экспериментировать и носить синие оттенки в необычных сочетаниях, например, с горчичным, терракотовым или фиолетовым», — Анна Гладкова, стилист.

Сочетание синего и белого — классика. Подходит как для строгих, так и для расслабленных нарядов, добавила Екатерина Астафьева.

Какие еще цвета и сочетания будут в моде в 2025 году

Весна в этом году дарит нам практически неограниченную модную гамму. В трендах самые разные оттенки:

Насыщенные. Например, яркий оранжево-красный Oranjad, который появился в коллекциях практически каждого модного дома;

Например, яркий оранжево-красный Oranjad, который появился в коллекциях практически каждого модного дома; Приглушенные. Например медово-желтый Misted Marigold («туманные бархатцы»), который может создать интересные сочетания с насыщенным синим, глубоким зеленым или бордовым.

Например медово-желтый Misted Marigold («туманные бархатцы»), который может создать интересные сочетания с насыщенным синим, глубоким зеленым или бордовым. Пастельные. Например, нежно-персиковый и лавандовый, которые освежают любой образ, не перегружая его.

«Нежные пастельные цвета грушевого сорбета, лаймовый крем, воздушный голубой и трансцендентно розовый не только отлично сочетаются между собой, но и выступают тем самым балансирующим звеном между кричащей яркостью и порядком надоевшим за зиму нейтралитетом», — рассказала Анна Гладкова.

Как подобрать оттенок по цветотипу кожи

Каждый сезон в моду входит довольно ограниченный перечень цветов и оттенков, которые дизайнеры и стилисты рекомендуют использовать в своем гардеробе. Не все из них можно назвать универсальными, что осложняет создание действительно стильного трендового образа.

При выборе оттенков для модного лука важно учитывать не только тренды, но и свой цветотип.

Что такое цветотип

Цветотип внешности — это система классификации, которая помогает определить, какие цвета и оттенки выгоднее всего подчеркивают индивидуальность человека. Она основана на сочетании цвета волос, кожи и глаз.

Выделяют четыре основных цветотипа: «весна», «лето», «осень» и «зима». Каждый имеет свои особенности при выборе цветовой палитры в одежде и макияже.

Цветотип «зима»

Цветотип «зима» — контрастный тип внешности холодного оттенка. Как правило, у его представительниц темные волосы (черные или темно-коричневые) и голубые, зеленые, карие или серые глаза. Кожа у них может быть светлой с голубым подтоном или смуглой с оливковым.

Такой цветотип у Ким Кардашьян, Лив Тайлер, Энн Хэтэуэй, Кэти Перри и Сальмы Хайек.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «зима»:

красный;

алый;

пурпурный;

ярко-розовый;

изумрудный;

фиолетовый;

кобальтово-синий;

рубиновый;

чисто черный;

чисто белый.

Цветотип «весна»

Цветотип «весна» отличается теплыми оттенками во внешности. Для «весны» характерны светлые волосы (от светло-русого до блонда), такие же брови и ресницы, а также голубые, зеленые или светло-карие глаза. Кожа у представительниц этого типа обычно светлая или бронзовая, имеет легкий желтоватый подтон.

Такой цветотип у Светланы Ходченковой, Хайди Клум, Кейт Хадсон, Николь Кидман, Риз Уизерспун и Кэмерон Диас.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «весна»:

персиковый;

желтый;

песочный;

золотой;

карамельный;

бежевый;

оранжевый;

лососевый.

Цветотип «лето»

Цветотип «лето» характеризуется мягкими и прохладными оттенками во внешности. Цвет волос у его представителей может варьироваться от светло-русого до темно-русого, а глаза могут быть серыми, голубыми, зелеными, серо-зелеными или светло-карими. Кожа у «лета» обычно светлая с нейтральным или холодным подтоном.

Такой цветотип у Ирины Шейк, Кары Делевинь, Шарлиз Терон и Кейт Миддлтон.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «лето»:

цвет яичной скорлупы;

бирюзовый;

лиловый, сиреневый;

оливковый;

пыльный розовый;

лимонный желтый;

жемчужный белый;

лавандовый;

небесно-голубой;

холодный синий;

белый.

Цветотип «осень»

Женщины цветотипа «осень» имеют во внешности теплые и насыщенные оттенки. Цвет волос у них варьируется от светло-русого до темно-русого с рыжеватым или золотистым оттенком. Глаза обычно светло-карие, зеленые, ореховые, янтарные или темно-карие. А кожа — с теплым или персиковым подтоном.

Такой цветотип у Джулии Робертс, Джулианны Мур, Джессики Честейн, Киры Найтли.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «осень»:

тыквенный;

томатный;

терракотовый;

оливковый;

бордовый;

шоколадный;

бежевый;

хаки;

багровый красный;

теплые оттенки коричневого.