Главные цвета весны-2025: модные оттенки и сочетания, советы стилистов

Lenta.ru

Главным цветом 2025-го по версии Pantone стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («мокка мусс»). Однако в трендах весной этого года есть и другие тона. Подробнее о том, какие оттенки в моде в этом сезоне, как их сочетать и что учитывать при выборе тона под свой тип внешности, — в материале «Ленты.ру».

Самые модные цвета и их сочетания в 2025 году
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Трендовые цвета весной 2025 года

Коричневый

Главным цветом 2025 года по версии Pantone стал элегантный тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («мокка мусс»). Это не такой «тяжелый» оттенок, как некоторые могут его себе представить, отметила в разговоре с «Лентой.ру» основатель бренда женской одежды FluffyAnn, театральный художник и стилист Анна Гладкова. По ее словам, это универсальный коричневый: его можно носить самостоятельно или в комбинации с другими цветами.

Кроме него, весной 2025 года в тренды попали теплые и натуральные коричневые оттенки, которые олицетворяют уют и символизируют связь с природой. Например, карамельные и кофейные тона, которые легко вписываются в базовый гардероб, рассказала «Ленте.ру» стилист Екатерина Астафьева.

В коричневых тонах идеально смотреться будут пальто, брюки, сумки и обувь.

Белый

Белый цвет — тренд весны и лета 2025 года. Особенно популярны его мягкие, теплые оттенки:

  • топленое молоко;
  • слоновая кость;
  • кремовый;
  • античный белый.
«Эти оттенки придают образу легкость и утонченность, отлично сочетаются как с яркими, так и с приглушенными цветами. Белый цвет идеально подходит для минималистичных образов total look, а также гармонично вписывается в многослойные образы», — отметила Екатерина Астафьева.

Фиолетовый

Фиолетовый этой весной представлен мягкими, немного «припыленными» оттенками — от лавандового до насыщенного цвета баклажана. Особенно эффектно смотрятся выполненные в нем платья, брючные костюмы и аксессуары, рассказала Екатерина Астафьева.

Фиолетовый цвет создает утонченный, немного загадочный образ.

Если вам хочется освежить цветовую палитру гардероба, Анна Гладкова советует обратить внимание на новый весенний тренд — Crocus («Крокус»). Это нежный, но в то же время насыщенный оттенок, который объединяет в себе розовый и фиолетовый. Он вдохновлен цветком крокуса, за что и получил свое название. Цвет придется по душе тем, кто всегда стремился избегать розовой палитры в стиле Барби, но хочет добавить своему образу романтики и легкости.

Синий

В тренды весны-2025 попал широкий спектр синих оттенков, так что подобрать подходящий именно для себя не составит труда, уверена Анна Гладкова. По мнению эксперта, одними из самых модных тонов в этом сезоне станут:

  • глубокий Future Dusk («сумеречный синий»);
  • слегка «припыленный» Deja Vu Blue («синий дежавю»);
  • легкий пастельный оттенок Baby Blue («детский голубой»).

Выигрышно эти цвета будут смотреться в сочетании с нейтральными оттенками.

Екатерина Астафьева добавила, что модными в этом сезоне считаются небесно-голубой, бирюзовый и васильковый. Они придают образу легкость, создают ощущение спокойствия и идеально подходят для весеннего гардероба.

В голубых и синих оттенках прекрасно смотрятся офисные костюмы, платья, деним и легкие трикотажные изделия.

Пастельные оттенки

Пастельная палитра — одна из самых модных тенденций сезона весна-лето 2025 года. Актуальными считаются:

  • лавандовый;
  • пудрово-розовый;
  • мятный;
  • персиковый;
  • фисташковый.

Эти оттенки легко комбинируются между собой и отлично сочетаются с нейтральными цветами — белым, серым и бежевым.

Пастельные цвета подойдут как для повседневных, так и для вечерних нарядов.

Модные сочетания цветов

Коричневый + другие цвета

«Трендовый коричневый Mocha Mousse ("мокка мусс") хорошо сочетается с белым цветом и пастельными оттенками: например, с нежно-голубым, нежно-розовым, мятным или кремовым», — поделилась Анна Гладкова.

Тем, кто хочет добавить в свой образ изюминку, стоит комбинировать его с цветом бургунди или зеленым. При этом зеленый можно выбрать разный: все зависит индивидуальных предпочтений. Отлично будут выглядеть как насыщенные изумрудные, так и нежные фисташковые оттенки, добавила эксперт.

Белый + другие цвета

Белый универсален и прекрасно сочетается с другими цветами, поэтому вписать его в свой гардероб не составит особого труда, уверена Анна Гладкова. Оттенки белого могут быть базовыми или «укрощать» более яркие тона:

  • изумрудный;
  • фуксию;
  • фиолетовый;
  • синий.

Белый и фиолетовый — сочетание, которое подходит как для повседневных, так и для вечерних образов.

Фиолетовый + другие цвета

По словам стилистов, фиолетовый хорошо комбинируется с яркими цветами, например оранжевым или зеленым. В повседневной жизни его можно сочетать с более спокойными тонами: серо-зеленым оттенком Kashmir («Кашмир»), бежевым, слегка «припыленным» зеленым и голубым.

Фиолетовый + синий — одно из самых трендовых сочетаний этого сезона.

Синий + другие цвета

«Выигрышно синий цвет будет смотреться с нейтральными оттенками. Однако в этом сезоне модные бренды предлагают экспериментировать и носить синие оттенки в необычных сочетаниях, например, с горчичным, терракотовым или фиолетовым», — Анна Гладкова, стилист.

Сочетание синего и белого — классика. Подходит как для строгих, так и для расслабленных нарядов, добавила Екатерина Астафьева.

Какие еще цвета и сочетания будут в моде в 2025 году

Весна в этом году дарит нам практически неограниченную модную гамму. В трендах самые разные оттенки:

  • Насыщенные. Например, яркий оранжево-красный Oranjad, который появился в коллекциях практически каждого модного дома;
  • Приглушенные. Например медово-желтый Misted Marigold («туманные бархатцы»), который может создать интересные сочетания с насыщенным синим, глубоким зеленым или бордовым.
  • Пастельные. Например, нежно-персиковый и лавандовый, которые освежают любой образ, не перегружая его.
«Нежные пастельные цвета грушевого сорбета, лаймовый крем, воздушный голубой и трансцендентно розовый не только отлично сочетаются между собой, но и выступают тем самым балансирующим звеном между кричащей яркостью и порядком надоевшим за зиму нейтралитетом», — рассказала Анна Гладкова.

Как подобрать оттенок по цветотипу кожи

Каждый сезон в моду входит довольно ограниченный перечень цветов и оттенков, которые дизайнеры и стилисты рекомендуют использовать в своем гардеробе. Не все из них можно назвать универсальными, что осложняет создание действительно стильного трендового образа.

При выборе оттенков для модного лука важно учитывать не только тренды, но и свой цветотип.

Что такое цветотип

Цветотип внешности — это система классификации, которая помогает определить, какие цвета и оттенки выгоднее всего подчеркивают индивидуальность человека. Она основана на сочетании цвета волос, кожи и глаз.

Выделяют четыре основных цветотипа: «весна», «лето», «осень» и «зима». Каждый имеет свои особенности при выборе цветовой палитры в одежде и макияже.

Цветотип «зима»

Цветотип «зима» — контрастный тип внешности холодного оттенка. Как правило, у его представительниц темные волосы (черные или темно-коричневые) и голубые, зеленые, карие или серые глаза. Кожа у них может быть светлой с голубым подтоном или смуглой с оливковым.

Такой цветотип у Ким Кардашьян, Лив Тайлер, Энн Хэтэуэй, Кэти Перри и Сальмы Хайек.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «зима»:

  • красный;
  • алый;
  • пурпурный;
  • ярко-розовый;
  • изумрудный;
  • фиолетовый;
  • кобальтово-синий;
  • рубиновый;
  • чисто черный;
  • чисто белый.

Цветотип «весна»

Цветотип «весна» отличается теплыми оттенками во внешности. Для «весны» характерны светлые волосы (от светло-русого до блонда), такие же брови и ресницы, а также голубые, зеленые или светло-карие глаза. Кожа у представительниц этого типа обычно светлая или бронзовая, имеет легкий желтоватый подтон.

Такой цветотип у Светланы Ходченковой, Хайди Клум, Кейт Хадсон, Николь Кидман, Риз Уизерспун и Кэмерон Диас.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «весна»:

  • персиковый;
  • желтый;
  • песочный;
  • золотой;
  • карамельный;
  • бежевый;
  • оранжевый;
  • лососевый.

Цветотип «лето»

Цветотип «лето» характеризуется мягкими и прохладными оттенками во внешности. Цвет волос у его представителей может варьироваться от светло-русого до темно-русого, а глаза могут быть серыми, голубыми, зелеными, серо-зелеными или светло-карими. Кожа у «лета» обычно светлая с нейтральным или холодным подтоном.

Такой цветотип у Ирины Шейк, Кары Делевинь, Шарлиз Терон и Кейт Миддлтон.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «лето»:

  • цвет яичной скорлупы;
  • бирюзовый;
  • лиловый, сиреневый;
  • оливковый;
  • пыльный розовый;
  • лимонный желтый;
  • жемчужный белый;
  • лавандовый;
  • небесно-голубой;
  • холодный синий;
  • белый.

Цветотип «осень»

Женщины цветотипа «осень» имеют во внешности теплые и насыщенные оттенки. Цвет волос у них варьируется от светло-русого до темно-русого с рыжеватым или золотистым оттенком. Глаза обычно светло-карие, зеленые, ореховые, янтарные или темно-карие. А кожа — с теплым или персиковым подтоном.

Такой цветотип у Джулии Робертс, Джулианны Мур, Джессики Честейн, Киры Найтли.

Какие цвета и оттенки подойдут цветотипу «осень»:

  • тыквенный;
  • томатный;
  • терракотовый;
  • оливковый;
  • бордовый;
  • шоколадный;
  • бежевый;
  • хаки;
  • багровый красный;
  • теплые оттенки коричневого.
«У каждого цвета есть множество оттенков, один из которых вам точно подойдет, главное, чуть более вдумчиво подойти к выбору. А если очень хочется, то всегда можно выбрать абсолютно любой понравившийся цвет и использовать его в качестве яркого акцента, например, в аксессуарах», — заключила Анна Гладкова.
Тренды
Шарлиз Терон
Джессика Честейн
Кейт Хадсон
Джулия Робертс
Кира Найтли
Кейт Миддлтон
Хайди Клум
Николь Кидман
Сальма Хайек
Энн Хэтэуэй
Кэмерон Диас
Ирина Шейк
Ким Кардашьян
Риз Уизерспун