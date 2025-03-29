Стилист Лисовец назвал один из главных модных трендов

Владислав Лисовец рассказал, что будет по-настоящему в тренде в наступающем весенне-летнем сезоне. Оказалось, что пора вспомнить об обычных юбках средней длины.

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На своем сайте дизайнер Владислав Лисовец рассказал о возвращение в моду юбок средней длины — по колено, немного выше или чуть ниже. Он подчеркнул, что, если раньше популярны были крайности, и все носили либо мини, либо макси, то теперь настало время для золотой середины.

«Если хотим сыграть, как говорится, на тоненького, добавляем ту самую юбку обычной длины, — пишет Лисовец. — Но будем внимательны, потому что ошибиться ой как просто!»

Чтобы образ не выглядел устаревшим, дизайнер предлагает делать яркие акценты.

«Согласитесь, юбка такой длины — это чаще про офисный, такой серый и скучный, дресс-код, — продолжает дизайнер. — Ваша задача — другими деталями показать, что вы про современность: это может быть оптика, сумки, цветные носочки, крой куртки, объем сверху».

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Если рассмотреть приведенные примеры, то большинство именитых модельеров предлагают носить такие юбки с туфлями на среднем же каблуке, при этом с куртками или пиджаками, визуально увеличивающими плечи.

Еще один вариант, который предлагает Лисовец, — носить юбку средней длины с сапогами. Причем в идеале — с грубыми. Но это не обязательно.

«Еще вы можете носить такую юбку с брюками, — продолжает дизайнер. — Экспериментируйте, не застревайте в одном образе».

Еще Влад Лисовец подчеркивает: в образах с юбками средней длины хорошая идея — выбрать красивые носки и, оставаясь в них, надеть туфли на каблуке. Также хорошо смотрятся массивные солнечные очки и различные повязки на голову.