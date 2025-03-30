Стало известно, кто тратит больше на косметику — мужчины или женщины

Средний чек одной покупки в магазинах парфюмерии и косметики в марте 2025 года оказался в больше мужчин, чем у женщин - 4 494 рубля против 2 691 рубля соответственно. Такие выводы сделали эксперты банка "Русский стандарт" в исследовании, подготовленном для ТАСС.

При этом, как показало исследование, большинство покупок в магазинах парфюмерии и косметики, несмотря на меньший чек, совершают женщины. Так, в марте на них пришлось 65% таких платежей по картам банка, а оставшиеся 35% - на мужчин.

Кроме того, согласно статистике банка, в магазинах одежды и обуви средние чеки у мужчин были также больше, чем у женщин - 9 234 рубля против 6 195 рублей. Однако лидерами по числу покупок в таких магазинах оказались женщины.

Лидерство по среднему чеку и количеству транзакций у женщин оказалось в парикмахерских и салонах красоты. Так, женский средний чек в этой категории в марте составил 3 181 рубля против мужского в 2 756 рублей.

При этом, по мнению экспертов банка, статистику средних чеков могли скорректировать мужские покупки подарков для женщин по случаю 8 марта.

В рамках исследования эксперты "Русского стандарта" проанализировали количество операций по картам банка, а также средние чеки в магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, парикмахерских и салонах красоты в марте и феврале 2025 года. Отдельно была изучена статистика в зависимости от пола клиентов.