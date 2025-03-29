Названы самые востребованные весенние бьюти-процедуры

После долгих зимних месяцев, когда нам приходилось защищаться от холода и темноты, весна приносит долгожданную свежесть, свет, тепло и энергию. Этот период становится временем возрождения и восстановления. Мы стремимся посвящать себе больше времени и ухаживать за собой. Поэтому редакция журнала Be Icon решила узнать и поделиться с вами мнением компетентных экспертов в области красоты о том, как изменить бьюти-поведение с наступлением весны.

Все эксперты нашего опроса отметили, что с приходом весны многие люди обращают внимание на необходимость восстановления организма, а у некоторых появляется большое желание заняться своей красотой, обновить гардероб или осуществить давнее желание по изменению внешности.

Восстановление кожи

Юлия Галлямова, д.м.н., профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог, член Европейской Академии дерматовенерологии, член Европейского общества исследования волос, основатель бренда косметики PRIMADERMA.

"Весной, чаще всего, мои пациенты приходят ко мне с запросом на восстановление кожи. Зимой (даже сильнее, чем летом) происходит очень сильное пересушивание, обезвоживание. Дело в том, что в это время года на кожу приходится двойной урон: и на морозе, и в отапливаемом помещении происходит повышенное испарение влаги. Поэтому к весне мы всегда видим последствия", — объясняет Юлия Галлямова.

Рекомендации специалиста

Домашний уход

Сделать упор на глубокое увлажнение кожи, использовать средства с мочевиной и гиалуроновой кислотой;

Отличным решением для кожи будет систематическое применение увлажняющих, питательных и витаминных масок для лица;

Принимать Омега 3 и проверить уровень витамина D;

Наносить SPF 50+ с первых дней весны.

Косметологические процедуры

Из косметологических процедур: биоревитализация, мезококтейли, газожидкостный пилинг (JET PEEL), карбокситерапия, легкий фруктовый пилинг.

Восстановление волос

Татьяна Лисина, эксперт по колористике международного класса, основатель-тренер школы колористов, автор техник и методик «D-Set», «Striping», «Пенные бани», «Тотал блонд по системе Лисиной», «Игры разума», тритментолог, спикер бьюти-форумов, создатель бренда косметики для волос PILULYA.

"После зимы у 99% девушек пересушены и травмированы волосы. Кто-то ходит без шапки или не убирает под нее волосы, дополнительно влияют и перепады температур, отопление. А шапка — это тоже своеобразное механическое повреждение волос. Весеннее восстановление волос будет базироваться на домашнем уходе. Салонные процедуры — это в любом случае одноразовые истории. Уход за волосами должен быть ежедневным, последовательным и комплексным", — рассказывает Татьяна Лисина.

Рекомендации специалиста

Домашний уход

Маска, которая будет иметь восстанавливающие и увлажняющие свойства;

Шампунь, который будет хорошо очищать именно кожу головы от загрязнений;

Несмываемые средства с маслами или сами масла — это обязательные и незаменимые средства для ежедневного ухода за волосами;

Термозащита — еще одно незаменимое средство для сохранения здоровья и красоты волос.

Косметологические процедуры

У парикмахеров есть несколько процедур для восстановления волос, например, “Счастье для волос”. Но замена ей есть, и проводить ее вы можете сами:

Нанесите обычный бальзам или маску на подсушенные волосы. Прочешите средство по волосам;

Наденьте полиэтиленовую шапочку, сверху ее можно обмотать полотенцем;

Выдерживайте 30 минут.

Бьютификация, пластические операции

Дмитрий Блинов, врач с 15 летним стажем, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, специалист клиники ”Основа”.

"В это время года я действительно вижу увеличение количества пациентов, которые хотят проконсультироваться с хирургом, или желают поскорее сделать операцию. Конечно, желание девушки надеть красивый купальник и подчеркнуть силуэт фигуры в знойный летний день на берегу моря вносит свой вклад в решение о проведении операции весной", — делится наблюдениями Дмитрий Блинов.

Топ весенних операций: