Топ трендовых сочетаний оттенков в одежде

Весна уже вовсю манит на улицу, выгуливать новые наряды и впечатлять окружающих своим безупречным стилем. Но далеко не всем дано умело сочетать вещи и их оттенки в едином образе. Собрали для вас несколько полезных подсказок, которыми можно смело руководствоваться в этом сезоне. Звёздный стилист Ольга Ефимова в беседе с WomanHit дала рекомендации по поводу комбинирования трендовых оттенков. Теперь вы точно будете на высоте.

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Базовые цвета

«Мы берем за базу оттенки цвета, которые действительно считаются модными уже несколько сезонов: голубой, шоколадный, все оттенки серого», — говорит топ-стилист.

Как раз с этими основными цветами мы и будем составлять изысканные дуэты и трио, в зависимости от количества других тонов в образе.

Новые оттенки

Вдобавок к вышеуказанным оттенкам весной−2025 будут считаться топовыми сразу несколько довольно интересных вариантов.

«Это вишневый либо бургунди, цвет сливочного масла, такой бледно-желтый, и оттенок светло-зеленого, который называют чаще всего олива. Вокруг этих трех самых основных новинок классно миксовать те, которые уже актуальны предыдущие несколько сезонов», — поясняет эксперт.

Варианты сочетаний

Бургунди составит идеальный, почти классический образ в компании с базовым серым. Будет смотреться очень благородно. Но если хочется экспериментов и максимально уйти от классики, можно смело сочетать бургунди с цветом сливочного масла и ментоловым.

Бледно-зеленый (а также олива или мятный) хорошо комбинировать с тем же серым, а еще голубым.

«Цвет оливы также сочетается прекрасно с новыми оттенками, такими как бордовый, так и классическим шоколадным, голубым, белым, бежевым», — советует топ-стилист.

На самом деле, вариаций можно составить множество, в зависимости от вашего вкуса, цветотипа, пристрастий к тому или иному оттенку. Но указанные выше считаются основными в нынешнем году. Черный, белый и другие классические цвета тоже можно и нужно носить, как отдельно, так и в сочетании между собой и с другими тонами. Монохром будет оставаться в тренде еще долго. Но и о более ярких красках в гардеробе забывать не стоит, как в теплый, так и в холодный сезон. Именно они придают облику индивидуальность, повышают самооценку и настроение.