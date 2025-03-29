Трихолог рассказала, как защитить волосы на отдыхе

Нижегородский трихолог Татьяна Варенова рассказала, как защитить волосы при отдыхе на море. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Трихолог отметила, что на отдыхе волосы страдают от морской воды, хлорки в бассейне и солнца. Волосы начинают терять блеск, повреждаться и сильно сохнуть, потому что на них воздействует соль.

Татьяна Варенова рекомендует после купания промывать голову пресной водой и применять средства для ухода за волосами. Также во время мытья головы нужно наносить защитные маски. При сушке волосы можно укрепить сыворотками, лосьонами и специальными крем-спреями. Эти средства создадут защитный слой на поверхности волос.

Трихолог отметила, что длинные волосы при купании нужно собирать в прическу. Также не нужно забывать о защите от солнца. Лучше всего для волос подойдет шляпа с широкими полями.