Невестка Валерии прокомментировала слухи о пластике

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина решила пообщаться с подписчиками в соцсетях и заодно объяснила, откуда у нее такая необычная внешность. Супруга Арсения Шульгина, которой уже через месяц предстоит стать мамой во второй раз, опровергла слухи о пластике глаз и об использовании филлеров для создания эффектных скул. Всё проще — в роду Лианы, как она предполагает, были представители монголоидной расы.

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"Я родилась в Бурятии, город Улан-Удэ. Вы могли заметить, что у меня выраженный эпикантус. Это разрез глаз. Видите, со складочкой? Мне, кстати, часто пишут, что я сделала пластику глаз, но нет. Видимо, кто-то из предков был представителем монголоидной расы. И получилась девочка с такими необычными глазами. Кстати, отсюда и выраженные скулы. И нет, я никогда и ничем их не колола... Здесь не филлеры, это кость!"

Также Лиана призналась, что к белоснежной улыбке шла целых пять лет. Для этого потребовалось два года носить брекеты, посещать ортодонта, а потом заниматься внешним видом зубов. Шульгина подчеркнула, что это не виниры.

Ранее Лиана Шульгина предприняла неожиданный шаг в ответ на критику о том, что она, будучи беременной, снимается в слишком откровенных фотосессиях.