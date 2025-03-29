Стилист Рогов призвал носить одежду в горошек

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить одежду в горошек. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«В самом разгаре Шанхайская неделя моды — предлагаю вам посмотреть на интересный и самобытный стритстайл. Какие тренды можно выделить: горошек; обилие чулочно-носочных изделий; цветочные аппликации; нетривиальные модели джинсов», — написал Рогов.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

Несколько дней назад Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязаным, а также с узором. Кроме того, ведущий шоу «Модный приговор» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.