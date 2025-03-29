Синтия Эриво выгуляла редкую сумку Lady Dior

Синтия Эриво ярко заявила о себе благодаря сногсшибательным образам для пресс-тура «Злой». Её стиль игрив, смел и полон индивидуальности. На церемонии GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз, где она была удостоена премии Стивена Ф. Колзака, внимание модников привлекла сумка Lady Dior.

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Мало того, что в наши дни редко можно увидеть полноразмерную сумку на красной дорожке, так эта модель была выпущена ограниченным тиражом в рамках серии Lady Art, которая предлагала художникам переосмыслить классический силуэт как предмет носимого искусства. Итерация Синтии была создана афроамериканской художницей Микалин Томас, которая выложила на сумке губы стразами. Это узнаваемая и довольно характерная черта её картин (некоторые из них сейчас представлены на выставке в галерее Hayward в Southbank Centre).

«Мои картины — это просто абстрактные лица с глазами, губами и носами. Коллаж — огромная часть моей практики. Поэтому я хотела взять все эти разные материалы и по возможности соединить их вместе», — говорила Томас ранее.

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Конечно, Синтия уже давно дала понять, что она — женщина, которой не всё равно на детали. Вспомните Met Gala 2024, где она надела созданный на заказ образ от Thom Browne с лепестками, тщательно вышитый вручную и дополненный впечатляюще царственным шлейфом. Трофейный винтаж также присутствовал в её гардеробе в сезон наград: например, серебристое платье из рафии из кутюрной коллекции Alexander McQueen сезона осень-зима 1997 года для Givenchy, которое она и стилист Джейсон Болден подобрали для церемонии SAG Awards. Замерли в ожидании, что же она наденет в следующий раз.