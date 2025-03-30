Дана Борисова оправдала пластику 18-летней дочери

Дочь Даны Борисовой сделала пластическую операцию на носу в преддверии своего 18-летия. Общественность бурно восприняла решение матери и дочери. Люди считают, что девушке рано ложиться под нож хирурга. Однако у телеведущей другое мнение на этот счет.

Борисова поделилась собственным видением ситуации в беседе с журналистами в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Знаменитость объяснила увлечение дочери пластикой ее интересом к корейской культуре, где активно практикуется хирургическое вмешательство в вопросах красоты.

«Она выросла на корейской культуре. И в Корее очень развита пластическая хирургия. У них каждый третий делает пластику. И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — заявила Борисова.

Ранее пластический хирург Алексей Гаврильченко прокомментировал операцию, которую сделала дочь телеведущей. По его мнению, девушка сильно рисковала.