Эксперт предупредила об опасном бьюти-тренде

Все попытки восстановить и улучшить качество кожи с помощью действенных средств могут быть напрасны, если пойти на поводу у модных бьюти-трендов из соцсетей. Так, эксперт по здоровой коже Василина Миронова предупредила об опасности завирусившегося в TikTok макияжа.

© Super.ru

Юные визажистки учат своих сверстниц создавать образ вязаной куклы с помощью шерстяных ниток, поверх которых наносят жутковатый макияж. Чтобы закрепить «вторую кожу» на лице, в ход идут разные подручные материалы — например, клей для ресниц или клей ПВА.

Правда, для молодой кожи такие эксперименты могут кончиться плачевно. Как рассказала эксперт телеграм-каналу Mash, ингредиенты клея могут вызвать непредсказуемую реакцию, например аллергию, акне или даже ожоги. Кроме того, навредить может и способ снятия такого макияжа, когда девочки раскручивая отдирают нить от лица — хоть это и выглядит эффектно, на самом деле может вызвать ранки, инфекции и другие неприятные последствия. Как отметила эксперт, особенно такие эксперименты опасны весной, когда кожа очень уязвима после зимы, а также для молодого поколения, которое отличается низким иммунитетом.

Ранее Super поделился 8 принципиальными нюансами, которые нужно знать о косметике — уходовой и декоративной.