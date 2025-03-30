Пластический хирург назвала самые популярные бьюти-процедуры у зумеров

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская назвала ТОП‑3 популярных косметических процедур у зумеров. Она отметила, что на пластические операции их толкают тренды из ТикТока. Об этом пишет в своём telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Рождественская отметила, нижегородцы, родившиеся с 1997 по 2012 годы, стали всё чаще обращаться за коррекцией внешности. При этом у поколения Z есть уникальный эстетический код, добавила она.

«Их подход к внешности ориентирован на естественность, минимальные вмешательства и тренды соцсетей, особенно TikTok. Зумеры уже с 20 лет применяют превентивные anti-age процедуры, активно интересуются составом препаратов, сертификатами и отсутствием вреда», — рассказала Надежда Рождественская.

ТОП‑3 популярных косметических процедуры у зумеров возглавляет бэби-ботокс — введение инъекций ботулотоксина в малых «детских» дозах, для более естественной возрастной корекции, без неподвижного лба и натянутых улыбок. Также популярны губы «как у себя, но лучше», когда вводят гибкие филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Ещё одна процедура — лазерная шлифовка кожи для избавления от постакне и выравнивания текстуры кожи.

В пластической хирургии представители поколения Z также ориентируются на «натуральность». Если исправление формы носа — то с помощью закрытой и ультразвуковой ринопластики и максимальным сохранением анатомии. К коррекции век также прибегают — особенно при врожденных дефектах. Еще один тренд — уменьшение груди, в случае увеличения от крупных имплантов отказываются в пользу натуральных форм.

Также популярна операция по удалению комков Биша — жировых отложений в нижней части щёк. Здесь зумеры вдохновляются ТикТок-моделями с выраженным скульптурным овалом лица.