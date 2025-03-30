Джинсы, которые никогда не выйдут из моды

Есть вещи, которые переживают все тренды, все причуды моды — они как старый добрый друг, который всегда кстати, к месту и вы ему точно будете рады. Среди них — джинсы, а точнее — те самые модели, что не подвластны времени. Они легко вписываются и в деловой дресс-код, и в образ для прогулки по мегаполису, да и в «я просто вышла за кофе», не теряя ни комфорта, ни стиля. Обсудили со стилистом Машей Ведерниковой три универсальных фасона, которые всегда будут уместны — и способы, как носить их красиво.

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Прямые джинсы

Это настоящая классика. Прямые джинсы — как белая рубашка: всегда актуальны. Они сидят по фигуре, не обтягивают и не висят мешком, подчеркивают силуэт, но не делают его вызывающим. Особенно хороши в темно-синем или светло-голубом дениме, без дырок и выцветаний. Носите их с кедами, туфлями, ботильонами — с чем угодно.

Джинсы с высокой талией

Эти джинсы не просто визуально вытягивают ноги, но и прекрасно подчеркивают талию, делая силуэт более женственным.

«Их любят за то, что они держат форму, утягивают все, что хочется утянуть, и отлично смотрятся как с заправленной рубашкой, так и с коротким топом. Особенно популярны фасоны mom jeans или slim fit с высокой посадкой», — объясняет эксперт.

Клеш от бедра или от колена

Да, от сезона к сезону клеш может меняться в деталях, но его силуэт возвращается снова и снова. Он придает походке шарма, а движениям — свободы, делает ноги визуально стройнее, а фигуру — пропорциональнее, тоньше и выше. Особенно удачен в паре с каблуками или платформой. Такие джинсы любят пальто до пола, тренчи, широкие ремни и трикотажные свитеры.

Играйте на контрасте «верх-низ»

Если джинсы прямые или широкие — выбирайте приталенный или укороченный верх. Если джинсы обтягивающие — дайте образу воздуха через свободную рубашку или объемный жакет. Контраст делает образ живым и стройнит фигуру без усилий.

Следите за длиной и подгибом

Джинсы, которые собираются гармошкой у щиколотки или топчутся под пяткой, портят любой образ.

«Лучше один раз укоротить в ателье или красиво подвернуть, чем смотреть на себя и думать: „что-то не то“. Идеальная длина — до середины подъема обуви или чуть выше щиколотки», — подчеркивает стилист.

Не забывайте аксессуары

Даже базовые джинсы могут заиграть, если добавить ремень, шелковый платок, аккуратный клатч или винтажные очки. С ними любой образ смотрится законченным.