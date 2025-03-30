Пудра для волос: зачем нужна и как наносить правильно

О том, для чего служит пудра для лица, знает каждая женщина. А вот о существовании такого средства для волос до сих пор многие даже не подозревали. Тем временем топовые парикмахеры и стилисты уже не первый год применяют пудру на локонах клиентов. И для домашнего ухода приобрести баночку-другую советуют. Рассказываем, почему и в вашем бьюти-наборе она тоже должна быть.

Для объема и текстуры

Помните, как придворные дамы (да и кавалеры) старательно припудривали свои объемные парики, в которых щеголяли на балах? Они точно знали толк в грамотной фиксации прически. Современные пудры используются, по большей части, в тех же целях: придать объем у корней и закрепить укладку. Они пришли на замену лакам, гелям и муссам, которые, как ни крути, заметно склеивают волосы, придавая им не слишком естественный вид. А расчесывать локоны после слоя таких фиксаторов — отдельный вид пытки.

«Пудра для объема наносится на финальном этапе уладки. „Поперчили-посолили“ и готово. Она позволяет создать текстурные эффектные прически. Наносим прямо на корневую зону, и после можно спокойно начесать придать нужный объем. Результат будет держаться вплоть до мытья головы», — говорит топ-стилист Арман Багдасарян.

Для временного окрашивания

Существуют и пудры для быстрого тонирования волос. Достаточно подобрать близкий по цвету оттенок и нанести немного средства на пробор и виски. Настоящее спасение для тех, кто постоянно забывает вовремя окрасить корни у мастера или хочет замаскировать седину. Но и тут есть нюанс. Шампунь — пудре не товарищ. И после помывки волосы обретут прежний оттенок.

Для продления эффекта чистых волос

Как известно, пудра обладает абсорбирующим свойством и способна впитывать лишний жир, который выделяет кожа головы. Именно из-за него корни быстро обретают неопрятный вид, заставляя нас чаще мыть волосы. А частое мытье, в свою очередь, способствует еще более активному засаливанию. Пудра позволит прическе дольше выглядеть свежей и аккуратной. Само собой, если наносить ее на изначально чистые волосы.