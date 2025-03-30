Внешность звезды «Американского пирога» на новых фото вызвала споры в сети

Американская актриса Тара Рид посетила премьеру фильма «Сахарная фабрика» в Лос-Анджелесе и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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49-летняя звезда «Американского пирога» предстала перед камерами в кожаной куртке-косухе и длинной юбке, оформленной черно-белым абстрактным принтом. Внешний вид знаменитости дополнили прическа с легкими локонами и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Читатели портала удивились внешности Рид, предположив, что она прибегла к хирургическим вмешательствам.

«Глядя на нее, понимаешь, что Голливуд действительно может сломать», «Какой стыд», «Просто грустно», «Теперь все знаменитости меняются лицами?», «Выглядит намного старше своих лет», «Наверное, ей хотелось бы повернуть время вспять. Она была великолепна», «Как она смеет стареть?» — обсуждали они в комментариях под материалом.

Ранее звезда сериала «Клиника» актриса Элиза Куп ответила прозвавшим ее «трупом в платье» хейтерам.