Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и важный элемент защиты глаз от ультрафиолета. Как выбрать очки, которые будут и стильными, и безопасными?

Начните с уровня защиты от UV-излучения. Ищите маркировку UV400 или 100% UV protection — это гарантирует, что очки блокируют вредные лучи. Некачественные линзы без защиты могут навредить глазам, расширяя зрачки и пропуская больше ультрафиолета.

Форма оправы должна подходить вашему типу лица, но не забывайте о функциональности. Широкие дужки и большие линзы лучше защищают от боковых лучей и ветра.

Материал линз тоже важен. Стекло устойчиво к царапинам, но тяжелее пластика. Поликарбонатные линзы легче и прочнее, но могут искажать изображение, если они низкого качества.

Выбирая очки, примеряйте их и проверяйте, чтобы они не давили на переносицу и виски. Удобство и защита — главные критерии.