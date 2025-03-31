Наталья Антонова рассказала, как доводит себя до идеала

В этом году актрисе исполнился 51 год. Но, как мы видим, Наталья Антонова выглядит гораздо моложе и это притом, что она мама троих детей. Наташа известна по сериалам «Осколки», «Метод Фрейда», «Дыши со мной». Антонова активно работает, но при этом много времени уделяет семье и своему внешнему виду.

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Артистка не скрывает, что часто посещает косметологов. Так, в соцсетях она рассказала, что недавно она сделала процедуру для лица на специальном аппарате, который отлично подтягивает кожу лица. Кроме того, она делится секретами красоты со своими поклонницами. Рассказывает, какими средствами пользуется дома. Кроме кремов и масок актриса использует роликовый массажер или скребок гуаша. Она призналась, что делает себе эту процедуру два раза в неделю.

«Лицо благодарит», – пишет в соцсетях актриса.

Также Наталья работает над телом. На днях она опубликовала видео, где показала, какие упражнения делает дома. В основном они направлены на укрепления ягодиц и бедер.

«Пока не доведу себя до идеала, не успокоюсь», – говорит актриса.

Антонова даже ответила на вопрос поклонников по поводу своего веса, оказалось, что при росте 172 она весит 57 кг. “Вы с виду такая дюймовочка”, – стали писать ей в комментариях. Наталья говорит, что гимнастику она делает каждый день, несмотря ни на что. Даже на гастролях она находит время для занятий.