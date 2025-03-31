Звезда «Универа» рассказала о способе похудения

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении после родов с помощью препарата для лечения избыточного веса и ожирения. Соответствующая информация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам Кожевниковой, в начале похудения она весила 80 килограммов. 40-летняя звезда популярного телесериала «Универ» призналась, что сбросила за месяц четыре килограмма. При этом она подчеркнула, что у нее значительно уменьшился аппетит.

«Вес, к которому я стремлюсь, — 55 килограммов. Мне в нем комфортно, удобно и счастливо. Что касается моих результатов: я использую "Велгию" уже месяц, самую минимальную дозу, мы такое решение приняли с врачом. Смотрим, как мой организм реагирует, какие ощущения», — пояснила артистка.

В то же время знаменитость уточнила, что снижать вес нужно с умом и не быстро.

«Потому что кожа тоже должна адаптироваться, чтобы она потом не висела. Рекомендую всем продуманно подходить к похудению», — заключила она.

Ранее в октябре звезда «Универа» опровергла слухи о пятой беременности снимком в бикини. Она продемонстрировала подтянутую фигуру в ярко-зеленом купальнике.