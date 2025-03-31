52-летняя Кармен Электра показала фигуру в откровенном нижнем белье

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах 52-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в нижнем белье черного цвета, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Также в ролике видно, что комплект дополняют чулки и подтяжки.

Для своего образа Электра распустила волосы и уложила их в аккуратные локоны. Кроме того, она оформила макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду.

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Ранее сообщалось, что Кармен Электра показала грудь в прозрачном бюстгальтере.