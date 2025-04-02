Эксперт моды рассказал о странном тренде в одежде

В 2025 году мода вновь предложила смелый эксперимент — нижнее белье поверх одежды. Этот тренд, вызывающий бурные споры, уже прочно закрепился на подиумах и в гардеробах модников. Модный эксперт Люси Пылаева отметила, что такой стиль снова становится популярным благодаря переосмыслению границ между интимным и публичным.

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Идея носить нижнее белье поверх одежды появилась в 90-х, когда знаменитости, такие как Гвен Стефани и Кристина Агилера, демонстрировали этот стиль в своих клипах. Сегодня тренд возвращается, а дизайнеры используют его для подчеркивания индивидуальности и смелости.

Популярность тренда объясняется также возвращением моды Y2K и влиянием брендов, таких как Miu Miu и Versace. На подиумах можно увидеть трусы, носимые поверх колготок или даже вместо юбок, что стало символом свободы самовыражения.

Тем, кто решит попробовать этот тренд, важно соблюдать баланс, сочетая белье с базовыми вещами, такими как строгие брюки или длинные футболки. Яркие ткани и кружевные элементы могут стать акцентом образа, а аксессуары, например, пояса для чулок, завершат внешний вид.

Этот тренд не только эпатирует, но и ломает устоявшиеся нормы моды, позволяя выразить свою индивидуальность и смелость, резюмировала изданию «Страсти» Люси Пылаева.