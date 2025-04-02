Почему полоска в морском стиле — главный принт этого сезона

Полоска, прошедшая сквозь века, вновь возглавляет модные тренды! В этом году бретонский принт выходит за рамки привычного морского стиля. Теперь он украшает не только тельняшки, но и макси-юбки, жакеты, аксессуары и даже обувь. Давайте разберемся, как адаптировать этот узор в свой гардероб, чтобы выглядеть стильно и современно этой весной и летом.

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История бретонской полоски

Бретонская полоска берет начало во Франции. В 1858 году она стала частью униформы французских моряков: 21 синяя полоса на белом фоне символизировали победы Наполеона. Позже, в начале XX века, Коко Шанель вдохновилась этим узором и ввела его в женскую моду. С тех пор бретонская полоска стала символом французского шика, который носили культовые личности — от Брижит Бардо и Пабло Пикассо до принцессы Дианы и Джейн Биркин.

В 2025 году этот классический принт получает свежее прочтение: дизайнеры экспериментируют с цветами, текстурами и стилями, превращая его в универсальный элемент любого гардероба.

Как носить бретонскую полоску в 2025 году?

Если раньше полоска ассоциировалась исключительно с расслабленным французским стилем, то теперь она активно используется в разных модных сочетаниях.

Полосатый тотал-лук — комбинируй разные оттенки и ширину полос для стильного образа.

Тельняшка + блейзер + джинсы/брюки — классика, которая всегда выглядит актуально.

Тельняшка + мини-юбка — игривый и женственный вариант для теплых дней.

Тельняшка с рубашкой + шорты — многослойный образ для прохладных вечеров.

Платья и сарафаны в полоску — от мини до макси, этот принт идеально подходит для летнего сезона.

Аксессуары с полоской — если не хотите полностью погружаться в тренд, выбирайте полосатые сумки, ремни или обувь.

Актуальные цвета полоски в 2025 году

Этой весной и летом дизайнеры отходят от привычных темно-синих и черно-белых полос, предлагая новые интересные вариации:

Красная полоска — яркий и смелый вариант, который особенно эффектно смотрится с бежевыми и серыми оттенками.

— яркий и смелый вариант, который особенно эффектно смотрится с бежевыми и серыми оттенками. Оливковая и зеленая полоска — элегантный выбор для поклонниц природных оттенков.

— элегантный выбор для поклонниц природных оттенков. Карамель и шоколад — теплая альтернатива классическим сочетаниям, которая идеально подыгрывает главному цвету года Mocha Mouse.

Бретонская полоска — настоящее воплощение элегантности без лишних усилий. В 2025 году она становится еще смелее и разнообразнее, позволяя экспериментировать и находить новые стильные сочетания. Так что, если в вашем гардеробе еще нет полосатой вещицы, самое время это исправить!