Химик развеяла миф о вреде лилиаля в красках для волос

Лилиаль — синтетическое душистое вещество, которое признано опасным для здоровья человека. Недавно его обнаружили в некоторых красках для волос. Однако в низких дозах это вещество не несет опасности, рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

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«В 2023-м году его официально запретили в Австралии, а в Европе Национальный институт здоровья внес лилиаль в список вредных веществ, потому что были проведены исследования на животных, и якобы они выявили токсичность по отношению к фертильным функциям, а также якобы канцерогенные свойства. Самое интересное, что запретили сразу. Исследований на людях никаких не было. Но есть и исследования, которые сообщают о том, что никаких отрицательных токсических эффектов лилиаля, в том числе при высоких концентрациях, выявлено не было», – объяснила химик.

По словам Рудаковой, лилиаль входит в состав многих отдушек и придает приятный аромат.

«Когда этот компонент входит в состав отдушки, его концентрация там предельно мала, даже если это крем, который мы наносим на кожу, даже если это краска для волос. То есть концентрация отдушки несравнима с концентрацией основного действующего вещества. Поэтому в таких мизерных количествах он точно не способен принести никакого вреда. Только в случае, если бы он был каким-нибудь резким канцерогеном, но это не доказано. Таких исследований на людях не было, а с животными было одно исследование, а другие исследования подтверждают совсем другие вещи», – добавила специалист.

При контакте с кожей вещество опасно только в чистом виде. Краски с лилиалем в составе опасны не столько этой отдушкой, сколько основными компонентами, например, аммиаком и перекисью водорода.