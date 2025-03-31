Мать Бейонсе в платье российского бренда появилась на премии Billboard

Американский модельер Тина Ноулз появилась на премии Billboard Women in Music в платье российского бренда Yanina Couture. Снимки публикует Page Six.

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Мать певицы Бейонсе запечатлели на ковровой дорожке в вечернем платье черного цвета, которое украшало фигурное декольте. При этом волосы бизнесвумен распустили и уложили волнами, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Завершала образ ярко-красная помада и несколько колец с драгоценными камнями.

В мае 2024 года популярная супермодель Коко Роша также посетила ежегодный аукцион amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в золотом платье с прозрачными вставками из ассортимента марки Yanina Couture.