Не только для отличниц: безупречный стиль преппи на каждый день

Стиль преппи очень легко описывать, это одежда для золотой молодежи из элитных учебных заведений. Это эстетика, в которой сдержанность флиртует с аккуратностью и иронией, а каждая складочка на одежде громко сообщает: «я мажорная девочка, я умна, воспитана, но могу и в теннис, и в дерзость, если надо». Преппи родился в американских университетах Лиги плюща в конце 1940-х, где студенты, между обсуждением Гегеля и игрой в гольф, успевали крутить романы, мечтать изменить мироустройство — и быть при этом безупречно одетыми.

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Сегодня преппи — это не про учебники и пятерку по поведению, а про умение выглядеть интеллигентно, даже когда вы просто пошли за кофе. Здесь царят воротнички, рубашки, жилеты, складки, мягкие оттенки, тонкий намек на спорт и полный отказ от небрежности — но все это щедро приправлено стремлением к роскоши и отсутствием строгости. Со стилистом Машей Ведерниковой обсудили, как носить майки поло и футболки этой весной, как быть истинным представителем преппи — и при этом не выглядеть так, будто вы сбежали с занятий по геометрии.

Поло — не только для гольфа

Наденьте однотонную футболку-поло с легкими брюками со стрелками или юбкой миди — и у вас получится интересный классический образ: «я читаю Вирджинию Вулф, но не откажусь от мороженого или чего покрепче». Добавьте тонкий ремень и мокасины — и вот вы уже преппи-королева весеннего квартала.

«Еще одна идея: заправьте поло в джинсы с высокой талией, накиньте сверху трикотажный жилет, а к волосам — ободок. Никаких кричащих надписей — только чистые линии и спокойный блеск ума и стиля», — объясняет эксперт.

Не бойтесь цвета, но держите себя в руках

Пастель, бордо, бледно-синий, пыльная мята, теплый беж — идеальны. Все, что напоминает цвет стен в дорогом колледже или свитера профессора филологии — работает. Не надо неона, кислот и леопарда.

«Преппи — это когда „ярко“ звучит как „интеллигентно“, а не исполняет модный рэп-напев на полной громкости и в соответствующем антураже. Майку-поло можно взять в полоску или с едва заметной эмблемой (будто из закрытого клуба дебатов), а поверх накинуть кашемировый джемпер — не носить, а повязать на плечах, конечно же», — советует стилист.

Воротник — ваш новый союзник

Майки-поло весной особенно хороши под трикотажные жилеты, тонкие кардиганы, укороченные пиджаки и тренчи. Воротничок выглядывает — и делает даже самую простую футболку нарядной. Это как будто вы старались тщательно подобрать вещи для образа, хотя на самом деле — просто надели майку.

А если хотите чуть больше драмы, выберите поло с контрастным воротником (например, белый ворот — на темно-синей или полосатой основе) и добавьте к образу классическую сумку через плечо и солнцезащитные очки круглой формы.

Обувь — как у отличницы, но с характером

Лоферы, балетки, кеды на тонкой подошве, мокасины — все это преппи-классика. Только никаких кроссовок, похожих на космический корабль. Здесь важна строгость и комфорт (по этой же причине каблуки тоже исключаются — ну разве что в виде нечастого гостя стиля). Футболку или поло можно заправить в плиссированную мини-юбку или шорты до колена, надеть белые носки и черные лоферы — и можно отправляться хоть в офис, хоть на романтический ужин в статусный ресторан, хоть в клуб выпускников элитного университета.

Аксессуары — минимализм с интригой

Часы на ремешке, платочек в волосах, жемчужные серьги, кожаная сумка в духе «мне на лекцию к 8:00». Никаких огромных колец или цепей, сверкающих бриллиантов или пластиковой бижутерии кислотных оттенков. Да, бохо сюда тоже не подойдет.

Преппи всегда говорит не громко, но его отлично слышно. Дополните образ зажимом для волос в виде банта, тонкой лентой на шее или элегантным шарфом, заправленным под воротник майки — и вы получите преппи-образ с изюминкой и утонченной иронией.