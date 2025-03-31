Косметолог предупредила об опасности тренда на «вязаный» макияж

Популярный в соцсетях макияж из ниток может травмировать эпидермис, рассказала NEWS.ru врач-терапевт и косметолог Кристина Радина. По ее словам, для закрепления ниток на лице девушки, вероятно, используют клей ПВА, который нарушает бактериальные свойства кожи и повреждает ее.

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Судя по видео, девушки используют не клей, который применяют визажисты, а именно клей ПВА, эпоксидный и так далее. Иначе эта конструкция не держалась бы на лице так прочно. Используя обычный клей, мы не только вредим своей коже, но и наносим потенциальный вред здоровью. Помимо этого, когда человек снимает клейкую ленту, он травмирует эпидермис, что приводит к нарушению барьерных свойств кожи лица, которая требует только деликатного демакияжа, — сказала Радина.

Она добавила, что клей для дерева, бумаги или железа выделяет пары, приводящие к повреждению дыхательных путей и слизистой глаз. По словам косметолога, клей также может вызывать раздражение, аллергические реакции и ожоги кожных покровов.