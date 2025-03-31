Американская актриса и продюсер Джессика Честейн высказалась о современных трендах в одежде. Соответствующее интервью публикует испанская версия журнала Elle.

© Lenta.ru

48-летняя звезда «Материнского инстинкта» заявила, что одевается так, как хочет. При этом в разговоре с изданием она упомянула актуальные модные тенденции, назвав их безвкусицей.

«Я знаю, что это возвращается, но я ненавижу джинсы с низкой посадкой. И я ненавижу, когда видно чье-то нижнее белье. Я думаю, что это так безвкусно, как будто это стринги. Я думаю, это ужасно», — отметила Честейн и уточнила, что предпочитает более закрытую одежду.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Джессика Честейн снялась в прозрачном наряде для китайской версии журнала W.