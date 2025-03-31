Десять энзимных пудр для умывания

Чёрные точки? Жирный блеск? Шелушения после зимы? Не хватайтесь в панике за сердце, хватайтесь за энзимные пудры — они отлично отшелушивают и полируют кожу. Вот десятка достойных вашего внимания!

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Энзимная пудра с витамином С, Babor

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Классическая энзимная пудра. При использовании раз в 2-3 дня улучшает микрорельеф кожи, уменьшает количество воспалений и чистит поры так, что кажется, будто они сузились. Витамин С в этом случае выступает в качестве антивозрастного актива.

Очищающая пудра-скраб, KWC

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Умный формат, который выручит путешественников, командировочных и просто тех, кто часто вынужден таскать уход с собой. В упаковке сразу 20 саше, в каждом находится смесь из двух порошков — диоксида кремния и энзимов. Это для того, чтобы взять лучшее от каждого вида пилинга: и от механического, и от ферментативного.

Энзимная пудра для всех типов кожи Lab Biome, Natura Siberica

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Внутри энзимной пудры есть ещё два актива, которые спасут членов клуба самых блестящих лиц. Ниацинамид известен себорегулирующими свойствами, а гиалуроновая кислота поможет удержать влагу внутри кожи. Вместе они хорошо сработают на уменьшение жирного блеска.

Энзимная пудра с витамином С и пребиотиком, Art&Fact

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Липаза и протеаза в составе помогают пудре выполнить ещё одну задачку помимо стандартного отшелушивания: они матируют, при этом не пересушивая. Также внутри есть пребиотик инулин — ингредиент, который восстанавливает микробиом кожи. А мы уже знаем, что без здоровой микрофлоры далеко в уходе уехать не удастся.

Энзимная пудра, Booster Bar

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Всё по классике, но с изюминкой. Надо насыпать немного пудры в ладонь, добавить воды и наслаждаться мягкой пенкой, массируя лицо около 30 секунд. В это время энзимы сделают свою работу по обновлению кожи, а ниацинамид вместе с экстрактами граната и черники добавят антиоксидантной защиты. Та самая изюминка как раз кроется в сочетании дополняющих друг друга эффективных активов.

Энзимная пудра с витамином С, Mixit

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Пудра с вау-эффектом: при контакте с водой она превращается в мягкую ярко-жёлтую пенку. Она деликатно работает не только с классическим отшелушиванием, но и с пигментацией. Всё дело в витамине С, который осветляет тёмные пятна постакне, а ещё придаёт коже сияние.

Энзимная пудра, M.Aklive

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Шок: эту пудру можно смешивать не только с водой, но и с пенкой для умывания, чтобы получить двойной эффект и сэкономить немного времени. В этом случае важно помнить, что наносить смесь на глаза небезопасно — нужно использовать отдельное средство для демакияжа. Пилинг можно устроить остальной коже по всему телу, тем более что энзимы отлично борются с главной весенней проблемой — вросшими волосами.

Энзимная пудра «Гибискус & Эстрагон», Pravilnaya Kosmetika

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Нежная цветочная отдушка, мелкодисперсная текстура, напоминающая муку, и достойный объём в 100 миллилитров. К этой банке рука будет тянуться каждый день, но мы на всякий случай напомним: энзимная пудра всё ещё про пилинг, а значит, ей не стоит увлекаться. Достаточно добавлять средство к вечерней рутине раз в несколько дней.

Энзимная пудра для очищения кожи, Estetie

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Находка для адептов натуральной косметики. Тандем папаина и энзимов тыквы обеспечивает глубокое очищение. Дозатор с мелкими дырочками удачно подойдёт для тех, кто хочет использовать пудру на теле для борьбы с гиперкератозом или вросшими волосками.

Энзимная пудра, Laboratorium

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Эту энзимку можно использовать двумя способами: классическим и в качестве очищающей маски. Смешайте пудру с любимым кремом, гидролатом или гелем, оставьте на 5 минут, а потом нежно помассируйте и смойте. Готово! Экстракт алоэ вера оставит приятный подарок — противоотёчный эффект.