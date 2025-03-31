Трихолог объяснил, что плохо влияет на здоровье волос

Женщины часто сталкиваются с проблемой пушка и секущихся волос, но порой истинные причины могут быть настолько серьезными, что никакие восстанавливающие шампуни и маски проблему не решат. Волосы будут приобретать все более плачевный вид, продолжая портиться по всей длине. Врач-трихолог Александр Шачнев в беседе с WomanHit перечислил факторы, негативно влияющие на здоровье локонов.

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Скрытые заболевания и гормональные изменения

Аутоиммунные заболевания, даже если протекают бессимптомно и не оказывают ощутимого влияния на самочувствие, могут негативно влиять на структуру волос. Прежде гладкие и послушные, они начинают пушиться и терять форму. Схожее воздействие может оказывать и гормональный фон, особенно в периоды беременности и менопаузы.

Укладка горячим феном и плойками

Если вы привыкли выпрямлять локоны специальными щипцами, не ждите от волос благодарности. Даже самые дорогие гаджеты с щадящими пластинами и ионизацией не пощадят ваши волосы. Со временем они станут сечься и пушиться. А пытаясь снова их пригладить все той же плойкой, вы доставите прядям еще больше стресса.

Краска для волос

Речь не только о домашнем окрашивании недорогими магазинными красками. В салоне вы можете так же испортить волосы, причем профессиональными красителями. Дело в том, что абсолютно любая краска способна привести к термическим и химическим ожогам.

«Химические ожоги могут могут спровоцировать рубцы и повреждение фолликулов, вызывая секущиеся концы», — поясняет трихолог.

Дефицит питания

Если в рационе женщины не хватает цинка, железа, витамина D, рано или поздно это приведет к ослаблению волос. Они потеряют упругость, блески, могут начать выпадать, сечься и пушиться.

Чтобы вернуть волосам ухоженный вид, гладкость и глянцевитость, нужно первым делом выяснить причину, а уж потом приступать к решению проблемы. И сделать это быстро и точно способен только грамотный специалист. Не мастер бьюти-салона, который жаждет продать клиенткам как можно больше уходовых процедур, а именно врач, специализирующийся на болезнях кожи головы и волос.