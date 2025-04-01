Популярная певица пришла на премию в прозрачной юбке

Американская певица Меган Трейнор в откровенном наряде пришла на музыкальную премию Billboard Women in Music. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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31-летняя исполнительница появилась на красной дорожке церемонии в платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что верх изделия состоит из боди с кружевной вставкой, а низ — из прозрачной юбки. При этом можно заметить, что наряд дополняют оборки на талии.

Кроме того, для своего образа знаменитость подобрала капроновые носки и остроносые лакированные туфли. В качестве украшений она выбрала небольшие серьги и жемчужное ожерелье.

© Lenta.ru

Ранее сообщалось, что популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue.