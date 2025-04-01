Эксперт объяснила возвращение тренда на трусы поверх штанов

В мире моды всегда есть место для экспериментов, и 2025 год не стал исключением. Одним из самых обсуждаемых трендов стал стиль, в котором нижнее белье, включая трусы, надевается поверх одежды. Этот тренд вызывает бурные споры, но уже уверенно занимает свое место на подиумах и в гардеробах самых смелых модников. Об этом сайту «Страсти» рассказала телеведущая, эксперт моды Люси Пылаева.

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"Идея носить нижнее белье поверх одежды не нова. Впервые она появилась в массовой культуре еще в 90-х и начале 2000-х годов, когда знаменитости, такие как Гвен Стефани и Кристина Агилера, демонстрировали трусы над брюками в своих выступлениях и клипах. Этот стиль был частью эстетики хип-хопа и поп-культуры того времени. Однако современное возвращение тренда связано с переосмыслением границ между интимным и публичным. Сегодня дизайнеры активно используют эту концепцию, чтобы подчеркнуть индивидуальность и дерзость своих коллекций".

Почему же это стало популярным?

1. Возвращение эстетики 2000-х. Мода циклична, и тренды Y2K снова на пике популярности. Трусы поверх одежды идеально вписываются в эту эстетику благодаря своей провокационности и яркости.

2. Переосмысление интимного. Нижнее белье давно перестало быть только функциональной частью гардероба. Корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра все чаще становятся элементами повседневных образов.

3. Влияние подиумов. Бренды, такие как Miu Miu, Versace и Ferragamo, активно продвигают идею белья напоказ. На показах можно увидеть трусы поверх колготок или даже вместо юбок. Это стало символом смелости и свободы самовыражения.

Если вы хотите попробовать этот тренд, важно соблюдать баланс между дерзостью и стилем. Во-первых, необходимо сочетать его с базовыми вещами - наденьте трусы поверх строгих брюк или длинной футболки. Это добавит вашему образу оригинальности без излишней экстравагантности.

Можно поиграть с текстурами. Кружевные элементы или яркие ткани трусов могут стать акцентом вашего наряда.

Не забывайте про аксессуары. Пояса для чулок или декоративные элементы на нижнем белье могут дополнить общий образ.

"Тренд на трусы поверх штанов - это не просто эпатаж, а вызов устоявшимся нормам моды и общества. Он позволяет экспериментировать с образом, выражать индивидуальность и разрушать границы между привычным и необычным. Смелость - вот ключевой элемент этого стиля. Если вы готовы к экспериментам, этот тренд может стать отличным способом заявить о себе".

Ранее Люси Пылаева указала на актуальные тенденции в образах блогеров Марии Погребняк и Аланы Мамаевой на Неделе моды.