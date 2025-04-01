Выставлять обнаженные ягодицы напоказ стало трендом у дизайнеров и звезд. Об этом пишет New York Post (NYP).

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Журналисты издания обратили внимание на необычную коллекцию одежды, которую выпустила британский модельер Фиби Фило. В ассортименте представлены брюки, блейзеры, рубашки и юбки, выполненные в офисном стиле. При этом последнее изделие отличалось от остальных тем, что на ней отсутствовала задняя часть.

Подобные наряды, как отмечают авторы материала, полюбились знаменитостям. Так, например, актриса Зои Кравиц появилась на афтерпати прошедшей кинопремии «Оскар» в черном платье длины макси с вырезами со стразами на спине и подоле, которые обнажали ее ягодицы. В свою очередь, фотомодель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла на Met Gala в черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture. Тогда оно было оформлено прозрачной вставкой вокруг талии, которая обнажала живот и ягодицы манекенщицы.

Кроме того, редакторы упомянули экс-возлюбленную рэпера Канье Уэста, актрису Джулию Фокс. Она разместила в своих соцсетях фото в наряде бренда Catholic Guilt. Звезда «Неограненных драгоценностей» позировала на опубликованных кадрах в вязаном платье-кольчуге, который был украшен длинным шлейфом и вырезом на ягодицах.

В декабре прошлого года журналисты Vogue назвали выставленное напоказ нижнее белье трендом зимы.