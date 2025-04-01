В Сети восхитились внешностью рэперши Lizzo в нижнем белье

В сети восхитились внешностью американской рэперши Мелиссы Вивиан Джефферсон, более известной как Lizzo (Лиззо), в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

36-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала на улице в черном нижнем белье, состоящем из топа и трусов с низкой посадкой. При этом на кадрах видно, что на теле тучной звезды присутствует целлюлит и многочисленные складки.

© Соцсети

Пользователи сети оценили фигуру Lizzo в комментариях под постом.

«Мое тело такое же, восхищаюсь тобой», «Ты выглядишь невероятно», «Горжусь тобой», «Мне нравится, что она показывает, что такие тела, как ее, существуют!», «На примере Lizzo я чувствую себя лучше, когда понимаю, что мое тело выглядит примерно так же», — написали они.

В ноябре 2024 года тучная рэперша Lizzo показала снимки в бикини на фоне слухов о приеме «Оземпика». Исполнительница поделилась серией фото в различных купальниках.