Ева Лонгория показала фигуру в боди с глубоким декольте

Голливудская актриса Ева Лонгория стала лицом нового выпуска журнала Madame Figaro. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Ева Лонгория предстала на обложке в белом жакете, который надела на голое тело. Актриса добавила к образу туфли на каблуках в тон. На другом снимке звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед фотографом в черном облагающем боди с длинными рукавами и декольте до пупка и босоножках на каблуках. При этом артистка не стала надевать юбку или брюки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж. Автором съемки выступил фотограф Ян Уэлтерс.

15 марта Еве Лонгории исполнилось 50 лет. Актриса организовала вечеринку по случаю своего юбилея, куда пригласила друзей и коллег. Для торжества артистка выбрала белое обтягивающее макси-платье с декольте до пупка. Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками, контурингом и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Ева Лонгория выложила в личном блоге фото, где позировала в леопардовом крошечном лифе бикини, цепочке с подвеской и черной кепке. Актриса намазалась маслом для загара и легла на шезлонг. Звезда «Отчаянных домохозяек» распустила волосы и скрыла лицо за головным убором.