Новый стайлер для бровей бренда Dyson развеселил россиянок

Сингапурский бренд Dyson выпустил рекламу стайлера для бровей и развеселил россиянок. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Компания опубликовала 1 апреля видео, в котором представила новое устройство для укладки бровей Dyson Airbrow. На размещенных кадрах манекенщицы показали, как работает стайлер.

«Одно крошечное устройство для всех типов бровей», — гласит описание под роликом.

© Соцсети

Русскоязычные пользовательницы сети отреагировали на новинку в комментариях под постом.

«Оно мне точно надо!», «Дайсон, который я могу себе позволить», «Гель для бровей от Pusy нервно курит в сторонке», «Я еще на фен не накопила, а тут уже стайлер для бровей вышел», «Наконец-то у меня будет Дайсон», «Сомнительно, но окэй», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что китайский бренд Ebanat представил новую коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России.