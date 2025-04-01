Жители России массово скупают поношенные сумки Birkin

Россияне устремились скупать поношенные культовые сумки Birkin. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса CDEK.Shopping, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, чаще всего россияне покупают подержанную одежду — 68 процентов от общего числа покупок б/у товаров. Аксессуары занимают второе место (23 процента), однако 57 процентов опрошенных не стали бы покупать поношенные ювелирные украшения из суеверия. На третьем и четвертом месте в списке оказались обувь (11 процентов) и техника (10 процентов).

Отмечается, что среди подержанных предметов гардероба наиболее желанной оказалась сумка Hermes Birkin — ее хотели бы купить 59 процентов респондентов. В топе самых популярных товаров также присутствуют украшения бренда Tiffany, одежда марки Balenciaga, ювелирные изделия Cartier и вещи Chanel.

Основными причинами покупки б/у вещей россияне назвали поиск уникальных товаров (46 процентов) и экономию (29 процентов).

Ранее в марте аналитики CDEK.Shopping также назвали самые популярные у россиян товары ушедших брендов.