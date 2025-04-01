Нежность и элегантность: цвет сезона — butter yellow, как его стилизовать

Butter yellow — или сливочный желтый — главный фаворит весны. Это не канарейка, не лимон, и точно не неоновый флюор: этот оттенок — как теплое утреннее солнце, как растаявшее масло на свежем тосте, как нежность, которую хочется носить. Он мягкий, деликатный и удивительно универсальный — если знать, как его приручить. Узнали у стилиста Маши Ведерниковой, как носить этот удивительный оттенок и с чем сочетать.

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Играйте на контрасте — добавьте холодный

Чтобы butter yellow не «расплылся», разбавьте его чем-то графичным: холодный серый, деним, белоснежный, небесно-голубой.

«Например, масляно-желтая футболка и пиджак цвета льда — это утонченная свежесть. Или светло-желтое платье плюс грубый деним — идеальный контраст мягкости и фактуры», — утверждает эксперт.

Сочетайте со светлыми оттенками — получится мягкий тотал-лук

Butter yellow отлично дружит с песочным, карамельным, сливочным и телесным оттенками. Это образ очень спокойный и умиротворенный, но со вкусом.

Попробуйте брюки цвета шампанского и топ в butter yellow — образ подойдет женщине в любом возрасте и придает мягкости и элегантности. Отлично и для офиса, и для романтической встречи — и просто для прогулки.

Используйте этот цвет как акцент

Если вы боитесь, что весь образ в сливочно-желтом сделает кожу бледной (особенно если вы светлокожая), добавьте его точечно: сумка, обувь, очки, шелковый шарф, маникюр. Это даст трендовую весеннюю ноту без необходимости полностью подстраивать весь гардероб.

Не бойтесь total look — но играйте с фактурами

Чтобы не выглядеть большим цветовым пятном, если вы все-таки решитесь на образ в одном тоне, смешайте текстуры: хлопок и шелк, лен и кожа, деним и трикотаж.

«Например, нежно-желтое светлое платье-комбинация и кардиган грубой вязки или шелковая юбка и хлопковая рубашка. Это сделает образ интересным, даже если все в одном цвете», — говорит стилист.

Добавьте ретро — и цвет заиграет

Butter yellow идеально ложится в эстетику 70-х и начала 2000-х. Мягкий свитер с круглыми очками, винтажные кюлоты, мини-сумочка и босоножки на тонкой перемычке или образ в стиле «сафари» — получится свежо, но с характером. Этот цвет любит наивность с каплей ностальгии — а мы обожаем его. Хотя бы этой весной.