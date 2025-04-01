Инсайдер: Мадонна задумалась о «рискованной» операции на руки ради бойфренда

Артистка отказывается принимать старость

66-летняя Мадонна продолжает ожесточенную борьбу за молодость. К улучшайзингу поп-королеву подталкивает роман с футболистом Акимом Моррисом, которому на данный момент 28 лет. Исполнительница хита «Like a Prayer» уже прошла через множество процедур, чтобы избавиться от морщин на лице, но этого звезде показалось мало. Издание Radar Online сообщает, что Мадонна планирует омолодить руки, которые нещадно выдают ее реальный возраст. Артистка всячески пытается скрыть морщины с помощью перчаток, однако этой меры недостаточно. «Когда она забывает надеть перчатки, люди обращают внимание на ее морщинистые руки. Она чувствует давление и хочет выглядеть сексуально и молодо», — отметил инсайдер. Мадонна начала задумываться о радикальных мерах, чтобы избавиться от «проблемных» рук. «Кремов и обертываний недостаточно. Она хочет, чтобы неприглядная проблема была устранена лазером — и чем скорее, тем лучше. Она может носить перчатки, но она не может вечно прятать руки. Мадонна отказывается стареть — независимо от того, пришло ли это ее время или нет», — поделился инсайдер.