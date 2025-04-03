Александр Рогов назвал новую трендовую обувь весны

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов назвал балетки со шнурками самой модной обувью весны. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

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«Самыми модными сейчас будут балетки со шнурками или, своего рода, гибриды: симбиоз балеток и кроссовок», — сообщил стилист.

Александр Рогов также опубликовал фото разных вариантов модной обуви. На некоторых снимках девушки дополняли балетки со шнурками длинными носками.

На прошлой неделе ведущий «Модного приговора» проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, Александр Рогов назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

До этого ведущий Модного приговора рекомендовал приобрести «кепку деда».