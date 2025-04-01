Мужчина рассказал, как он потратил почти четыре миллиона рублей на пластику

Административный работник из Англии Дейл-Сент Каллен потратил почти четыре миллиона рублей на пластику и поделился опытом. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

31-летний мужчина рассказал, что впервые решился на коррекцию внешности в 2019 году и сделал ринопластику. При этом он подчеркнул, что весил 142 килограмма, а также имел залысины.

В течение шести лет Каллен прибегал к имплантации подбородка, липосакции, реконструкции челюсти, полной пересадке волос, установке коронок на зубы и полной контурной пластике тела. На все манипуляции житель Англии потратил более 46 300 долларов (3,9 миллиона рублей).

Каллен признался, что пообещал себе больше не делать пластику, однако он боится, что желание усовершенствоваться будет преследовать его всегда. В то же время англичанин подчеркнул, что все его операции были навязаны обществом.