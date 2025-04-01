Невеста Безоса вышла в свет со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

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55-летняя журналистка попала в объективы папарацци после деловой встречи в районе Студио-Сити в Калифорнии. Так, она предстала перед камерами в облегающей синей майке, джинсовой юбке, остроносых коричневых туфлях и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах, что избранница богатейшего человека в мире несла в руках белый клатч люксового бренда Balenciaga, который выполнен в виде стакана для кофе.

Отмечается, что данный аксессуар изготовлен из телячьей кожи. Его стоимость составляет на 5750 долларов (около 488 тысяч рублей).