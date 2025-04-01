Десять стойких средств для фиксации бровей

Как там говорят, брови — это рамка лица? Неважно, широкие или тонкие — всем нужно немного внимания и подходящий продукт для фиксации, чтобы к вечеру не исполнять роль Пьеро с грустными опущенными бровями. Вот 10 проверенных продуктов на любой кошелёк!

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Водостойкий фиксатор для ресниц и бровей, Clarins

Есть у этого средства одна особенная функция: помимо бровей его можно наносить на ресницы. И не просто для того, чтобы зафиксировать изгиб от кёрлера. Гель делает любую тушь водостойкой, значит, это кандидат, который не подведёт в ситуации весенне-летнего пекла, свидании в аквапарке или отпускных посиделок у моря.

Прозрачный гель для бровей Fix & Lift Eyebrow Styler, Pupa Milano

Мини-аппликатор набирает нужное в моменте количество продукта, поэтому переборщить с ним можно только при огромном желании. Быстро фиксируется, не конфликтует с карандашами и лайнерами для бровей. Так что макияж не расслоится в самый неподходящий момент.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup

В линейке есть четыре оттенка, в том числе холодный коричневый для блондинок (а найти такой непросто). Текстура у туши лёгкая, но фиксация — на уровне. Пушистая щёточка подойдёт обладательницам густых и широких бровей.

Гель-фиксатор для бровей, Pusy

Заслуженная звезда социальных сетей в классической формуле. Фиксирует так, что брови не упадут, даже если намокнут: достаточно пригладить волоски пальцами и позволить продукту снова высохнуть. Чтобы гель в баночке не мутнел со временем, можно протирать щётку сухим бумажным полотенцем после использования — так внутрь упаковки не попадут остатки карандаша или лайнера.

Фиксирующий гель для бровей и ресниц Fixateur, Vivienne Sabo

Классика большинства косметичек, которая не зря считается базой и основой. Прозрачным гелем можно укладывать не только брови, но и ресницы, чтобы сохранить завиток без использования туши. На щёточке есть ворсинки разной длины, которым подвластны любые волоски.

Цветной гель для бровей Key to my Brows, Shu

Экземпляр для тех, кому от геля нужна не только хорошая фиксация, но и лёгкое окрашивание. Маленькая щёточка позволит равномерно прокрасить каждый волосок, не задевая кожу. А ещё не устроит грязные разводы благодаря небольшому размеру.

Гель для укладки бровей Fix & Grow, Toplash Cosmetics

Как насчёт не только фиксации, но и ухода? В составе геля есть пептид, который стимулирует выработку кератина. При регулярном использовании с ним брови станут более послушными, густыми и длинными.

Воск для бровей Brow Sleek, Catrice

Даст эффект ламинирования, но без посещения бьюти-мастера: за это отвечают сразу две щёточки. Щетинистая поможет тщательно распределить воск, а гребень — прижать волоски к коже, чтобы имитировать результат посиделок в кресле бровиста.

Набор для бровей Brow Lifting Gel Set, Essence

Для ситуации из разряда «поднимите мне брови». Плотный гель скорее похож на воск из-за текстуры, поэтому фиксирует волоски в заданном положении до победного. В наборе — небольшая щёточка. Чтобы она не потерялась, в косметичке на крышке упаковки есть специальное крепление-держатель.

Гель для фиксации бровей, Mixit

Если брови из категории «вылей хоть литр геля, и ничего не изменится», стоит попробовать эту банку. Тонкая длинная кисточка прочёсывает волоски и помогает придать бровям любую форму — хоть классическую, хоть в эстетике экспериментального арта с просторов соцсетей. Не оставляет налёта на тёмных оттенках волос.