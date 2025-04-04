Названа цена достойной для москвичей свадьбы

Организатор свадеб Евгения Лейбман назвала цену достойного для москвичей торжества. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По словам специалиста, сейчас торжество на 30 человек будет стоить от двух миллионов рублей. В эту стоимость войдут услуги хорошего ведущего и фотографа.

«Это та свадьба, с которой, как говорится, не будет стыдно выложить фотографии в соцсети. Цены на подрядчиков за последний год выросли на 30-50 процентов. Так, ведущий, который в прошлом году брал за свою шестичасовую работу 150 тысяч рублей, сейчас просит 300 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Кроме того, Лейбман уточнила, что самые востребованные ведущие оценивают свою работу в 500 тысяч рублей и выше.

«Это в Москве, в регионах цены на услуги будут ниже, однако стоимость декора (цветы, текстиль и т.д.) будет плюс-минус одинаковой», — подчеркнула собеседница издания.

Помимо этого, организатор прокомментировала идею с налоговым вычетом в размере 300 тысяч рублей со свадьбы.

«Для Москвы 300 тысяч рублей — незначительная сумма, которая точно не приведет к росту числа торжеств. Возможно, если бы молодоженам дарили на свадьбу эти 300 тысяч рублей, то люди стали бы чаще устраивать праздники», — заключила Лейбман.

Ранее в апреле появились новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире. Торжество американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес продлится в Венеции три дня.