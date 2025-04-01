Какие тренды в пластической хирургии пришли к нам из Голливуда

Пластические операции не были бы так бешено популярны, если бы не звездные красавицы из мира шоу-бизнеса. Некоторые дамы настолько удачно себя «перекроили», что фанаты поклоняются им, словно богиням. Ну а женщины толпами бегут к хирургам, требуя сделать им «попу» как у Ким или губы как у Джессики Альбы. Пластический хирург Мария Ситникова в беседе с WomanHit перечислила главные тренды, которые пришли к нам именно из Голливуда.

Лисьи глазки

Восточный, «раскосый» разрез глаз стал бешено популярен «по вине» Беллы Хадид. Супермодели с палестинскими корнями настолько к лицу «лисий» взгляд, что, кажется, он достался ей с рождения. Но нет, это постарались хирурги. Мария Ситникова пояснила, что подобная операция проводится не непосредственно в области глаз, а затрагивает почти половину лица:

«Это подтяжка лба и верхней трети лица. При помощи такой операции мы делаем взгляд более открытым, а разрез глаз визуально становится раскосым, получается такой хитрый лисий взгляд. Подтяжку лба и верхней трети лица выполнили такие знаменитости, как Кайли Дженнер, Хейли Бибер, а амбассадор лисьих глаз, конечно, — Белла Хадид».

Липоскульптурирование

Тренд на спортивную фигуру с красиво прорисованными мускулами тоже продолжает лидировать среди женщин всех возрастов. Да и многие мужчины, вместо того, чтобы потеть в спортзале, предпочитают доверить свою фигуру профессионалам.

«При помощи современных технологий мы удаляем жир из жировых ловушек на теле и даже на подбородке и делаем фигуру более гармоничной, подтянутой. Добавялем тени в проекциях мышц живота и спины, а полученный жир используем для восполнения недостающих объемов: ягодиц, груди. Такую операцию выполняли многие зарубежные селебрити: Дженнифер Лопес, Ева Лонгория, ну и конечно, семейство Кардашьян», — говорит эксперт.

Маммопластика

Объемная, упругая грудь — довольно распространенный запрос, который хирурги слышат от пациенток довольно часто. Правда, за последние годы женщины стали отказываться от чересчур больших размеров. Просят сделать грудь максимально естественной, чтобы не бросалось в глаза и все же выглядело эффектно. Само собой, тренд на натуральность тоже диктуют звезды.

«"Силиконовых кукол" среди них все меньше. Даже те, кто некогда выбирал большие имплантаты, давно заменили их на аналоги среднего объема, и ничуть не пожалели», — говорит эксперт.

Mommy makeover

Если никогда не слышали такой иностранный термин, поясняем: это комплекс пластических операций для молодых мамочек. Он направлен на устранение деформации передней брюшной стенки после беременности. Это может быть абдоминопластика и липосакция или просто липосакция.